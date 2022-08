Boca quiere dejar la irregularidad atrás en su visita a Varela

Boca quiere dejar de lado su presente irregular en la Liga Profesional. Tras dos empates en cero, Hugo Ibarra quiere que su equipo vuelva a la victoria y lo intentará frente a Defensa y Justicia este domingo desde las 20:30 por la Fecha 15° de la Liga Profesional. Para ello analiza un cambio obligado tras quedarse sin uno de sus titulares por suspensión.

El que no podrá decir presente en la visita al Halcón de Varela será Frank Fabra. El lateral izquierdo llegó a la quinta amarilla frente a Rosario Central y por lo tanto no podrá ser de la partida. Por eso, el técnico del Xeneize definirá que en el once inicial el andarivel izquierdo sea ocupado por el juvenil Agustín Sandez.

Nicolás Figal ingresará por el colombiano y Agustín Sández, que el último fin de semana se desempeñó ocasionalmente como zaguero, se correrá al lateral izquierdo. De este modo, el exIndependiente hará dupla en el fondo con Facundo Roncaglia.

Por otro lado, a esta hora Ibarra baraja la chance de que, tras un largo tiempo de ausencia por la lesión en la rodilla, Diego González reaparezca entre los convocados y sume minutos desde el banco de suplentes. Tras la práctica hoy, el Negro despejó todo tipo de dudas y pateó el tablero: Óscar Romero será suplente e ingresará al once Juan Ramírez, y Martín Payero saldrá por Cristian Medina. Por otro lado, Luis Vázquez será el nueve titular por el sancionado Darío Benedetto.

La probable formación de Boca en la Fecha 15°:

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Agustín Sández; Cristian Medina, Alan Varela, Pol Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa y Luis Vázquez.