River: Gallardo analiza varios cambios para recibir a Central Córdoba en el Monumental

Buscando acortarle distancia al puntero Atlético Tucumán, este domingo desde las 18 en el Estadio Monumental River recibirá a Central Córdoba y todo hace pensar que lo hará con varios cambios. Marcelo Gallardo quiere a toda costa los tres puntos en esta Fecha 15 de la Liga Profesional y por eso analiza realizar modificaciones en el equipo.

Teniendo en cuenta el equipo que no pasó del 0-0 con Arsenal el último miércoles en Sarandí, el Muñeco tiene en mente realizar tres cambios. En la defensa, Elías Gómez volverá a ser titular en reemplazo de Milton Casco quien fue baja de último momento por un síntoma febril, mientras que en el mediocampo jugará Bruno Zuculini por Enzo Pérez para cuidar su físico debido a la seguidilla de compromisos.

Recuperado de la fatiga muscular que lo marginó contra Newell's y el Arse, Esequiel Barco podría estar desde el inicio en lugar de Juan Fernando Quintero, quien se retiró del Viaducto con hielo en su tobillo y encendió las alarmas días atrás. Sin embargo, el volante colombiano no evidenció problemas físicos y estará en el banco de suplentes.

El resto de los jugadores seguirían siendo los mismos que empataron contra los de Leonardo Carol Madelón, con la presencia de Javier Pinola en la zaga y de Pablo Solari y Lucas Beltrán en el frente de ataque, aunque no se descarta la posibilidad de que Miguel Borja ingrese por el ex Colón. Por otro lado, el cuerpo técnico de River no quiere apurar a Matías Suárez en su recuperación y volverá a ser baja para este compromiso.

La probable formación de River este domingo en el Monumental:

Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Enzo Pérez o Bruno Zuculini; Pablo Solari, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Esequiel Barco o Juan Fernando Quintero; Lucas Beltrán o Miguel Borja.