Alfredo Derito: 'El fútbol local se ha caído, va a los tumbos'

Conoce los pasillos de la Liga como la palma de su mano. Estuvo 30 años comandando los destinos de nuestro fútbol y en el 2016 finalizó su extensa gestión. En una elección reñida Alberto Platero lo reemplazo. El ex presidente de Trinidad no se presentó a la reelección y el 31 de enero de 2021 asumió Oscar Cuevas. Finalmente en el nuevo llamado a Asamblea el 27 de mayo de 2022, Juan Valiente tomó el sillón del recinto.

Alfredo Derito, ex presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol habló en exclusiva con Diario 13 y opinó de la cruel realidad que atraviesa la disciplina en la provincia. Apuntó principalmente al actual mandamás de la Liga, Juan Valiente y fue claro al afirmar que el fútbol casero vive un momento muy difícil.

'Me llama la atención que se tome una determinación de elegir un presidente que sigue presidiendo su club, no es ético. Esto no existe en ningún lugar. no corresponde. Además es el presidente de un club que no tiene ni cancha, no supo mantener el césped en condiciones siendo Desamparados un club tan grande. Esto es lamentable, me llama la atención que los dirigentes apoyen este tipo de decisiones'.

El ex mandamás de la LSF sostuvo que el fútbol de San Juan atraviesa una gran crisis desde hace tiempo. 'El fútbol va a los tumbos, ha caído como consecuencia de malas decisiones de dirigentes. Modificaron reglamentos que no se deben cambiar sobre el desarrollo de torneos. No se está actuando con firmeza en las reglas estatutarias'.

Además se mostró en contra de los torneos federales, 'no hacen más que fundir a los clubes. Hacen miles de kilómetros en viajes a Cipolletti, Mar del Plata y otros lugares que terminan afectando a la economía. Las dirigencias están equivocadas en intentar jugar estos torneos de esta forma. Para disputarlos tienen que tener desplazamientos mas cortos, salvo en las etapas final. Ellos creen que con estas participaciones se están jerarquizando, es una tontera. Eso es responsabilidad de los dirigentes que organizan los torneos'.

En cuanto al tema arbitral, Derito manifestó que los jueces atraviesan una crisis en el fútbol casero. 'El tema arbitral se ha deteriorado, según me comentan al punto de no tener gente para dirigir partidos. Los árbitros pertenecen a la Liga y deben ser inscriptos en la misma Liga para dirigir. No debemos caer en los esquemas de que hay organizaciones por un lado y otro. Ellos deciden si dirigen y no es así. van a dirigir o no. Los jueces obligatoriamente deben estar inscriptos en la Liga, de lo contrario no pueden dirigir'.

El histórico edificio de la Liga podrá mudarse a la futura Ciudad Deportiva, 'ese edificio de la liga es un lugar histórico, fue construido después del terremoto del '44 y levantado en 1953. De ninguna manera se puede aceptar que ese edificio deje de ser emblema del fútbol como lo es. Por el lugar donde esté y por su pertenencia con el fútbol de San Juan, eso no se puede tocar. Seria una irresponsabilidad sacarlo de ahí', comentó Derito.

También se refirió a la dura sanción que recibió el Club Unión de Villa Krause, tras los incidentes en la final del torneo de Invierno. 'Me pareció exagerada, fue dura. No conozco el grado de profundidad de los disturbios, pero supongo que esta dentro del código de pena'.

Para el ex presidente del Consejo Federal su ciclo en la Liga ya está 'terminado. Que vengan lo más jóvenes, yo ya estoy bastante viejo. De todos modos siempre si me preguntan algo, con gusto lo hago', agregó.

Pero si él estuviera al frente de la institución cambiaría muchas cosas, por ejemplo, 'lo primero que haría es poner sobre la mesa lo que está reglamentado y se deben cumplir. El futbol esta organizado sobre la base de reglas y se deben cumplir a raja tabla y no debe ser modificado a beneficio de algunos', cerró Alfredo Derito, el ex presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol.