Piñas van, piñas vienen: otro partido del fútbol sanjuanino terminó en pelea

La violencia en el fútbol argentino no se detiene y en ese contexto lamentablemente la provincia de San Juan no es la excepción. Si bien esta vez la polémica no se dio en la liga local, si fueron dos equipos sanjuaninos los que protagonizaron el escándalo. Fueron dos conjuntos que estaban disputando la Copa Cordillerana los cuales comenzaron a golpearse en plena cancha.

El partido en cuestión se dio durante el pasado fin de semana, en el marco de la sexta edición de la Copa Cordillerana. Allí chocaban el Club Villa Ibáñez del departamento Ullum y el Club La Capilla del municipio calingastino. Las dos escuadras se medían entre sí en la cancha del Club Atlético Recabarren, en Zonda.

En ese momento, de manera completamente repentina según lo que se puede apreciar en el video que compartió en Facebook Radio del Valle, los futbolistas comenzaron a golpearse violentamente. Si bien los que comenzaron con las agresiones fueron los jugadores, con el paso de los segundos gente que estaba fuera del campo de juego se sumó a la gresca.

Por el momento se desconoce cómo terminó este lamentable episodio, si hubo intervención de efectivos policiales y si las dos instituciones recibirán algún tipo de sanción.

Esta es la filmación que realizó uno de los testigos de este vergonzoso hecho: