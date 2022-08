Coqui Chica despejó las dudas sobre la Vuelta a San Juan 2023

En el 2021 y 2022 la Vuelta Ciclística Internacional a San Juan (Pro Series) no se realizó por la pandemia. El año pasaron se hizo la presentación en La Bombonera y luego por el aumento de casos, en enero se debió cancelar. Una de las carreras más prestigiosas del calendario UCI vuelve con todo.

El ciclismo, pasión que respiran los sanjuaninos, finalmente tendrá su Vuelta 2023. Así se lo confirmó a Canal 13 y Deportur el Secretario de Deportes Jorge Chica. 'Por supuesto que habrá Vuelta 2023. La pasión que tenemos los sanjuaninos por tradición a lo largo de estos años fue creciendo. Lamentablemente en situaciones sanitarias tomamos decisiones que no eran gratas y priorizamos la salud de los sanjuaninos'.

La competencia de ciclismo más importancia de Sudamérica y Argentina no cambia su fecha, se correrán del 22 al 29 de enero del año que viene. 'Estamos trabajando para que todos los departamentos tengan la posibilidad de ver su vuelta, hacía mucho que no tocábamos todos los puntos. No podíamos llegar por el camino a Calingasta y Barreal', confirmó.

En el final adelantó que vendrán 'un par de ciclistas que son uno de los mejores del mundo', el Coqui la dejó picando y no dio nombres.