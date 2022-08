Coqui Chica sobre su futuro: 'Los desafíos los pone el gobernador'

Jorge Chica se crío en el deporte, jugando al fútbol. Debutó en San Martín, luego vistió la camiseta de Desamparados y finalmente la de Unión. Era un volante con talento, por ahí raspaba. Se retiró jugando al futsal y luego fue DT en una aventura en Mar del Plata, algo que quizás pocos sabían. En diciembre de 2015 comenzó a transitar su primer cargo político como Secretario de Deportes.

En el tramo final de su segundo mandato, Jorge Eduardo Chica Muñoz, 'Coqui' par sus amigos, habló de su futuro. Si en el 2023 se llegase a terminar su mandado, 'acompañaré al gobernador donde él crea conveniente, los desafíos los pone él (por Uñac). Pero siempre voy a estar ligado y apoyando al deporte'.

El Coqui viajó al pasado y habló sobre su vida dedicada al deporte y tiró una perlita que pocos tenían en los archivos, 'además de jugador fui técnico también. Fue en un campeonato de futsal en Mar del Plata que salimos campeones. Yo no podía jugar, porque era para afiliados de UPCN. En mi vida siempre estuve ligado al deporte, fui jugador de fútbol once y me terminé retirando jugando al futsal'.