Histórico cierre de los Juegos Evita Provinciales

El 2022 para los Juegos Evita Provinciales marcará un acontecimiento por demás importante en esta valiosa competencia del deporte juvenil, y es el hecho de que por primera vez dos jornadas fueron televisadas en vivo a través del streaming de Gobierno y que se pudieron ver por el Canal Deportur, en el 30.2 de la TDA. El rugby tuvo su bautismo en la jornada de este miércoles en Sub 15 y Sub 16 en el Club Huazihul.

Allí se televisaron seis partidos, incluidos los terceros puestos y las finales de las dos categorías, donde Universitario Rugby Club, venció a San Juan Rugby Club azul por 21 a 14 en la final de Sub 15, mientras que en Sub 16, Alfiles blanco derrotó a San juan Rugby 1 por 36 a 26 y se coronó campeón, ganando el derecho de representar a San Juan del 24 al 29 de octubre en los Juegos Evita Nacionales.

Este jueves en la última jornada de los Evita provinciales, la televisación estuvo instalada en el estadio San Juan del Bicentenario para llevar en vivo las finales del futbol masculino sub 14 y sub 16. En la primera de ellas, la escuela Manrique de Jáchal se coronó campeón al derrotar 3 a 1 a Boca de Los Berros, mientras que en la final de la Sub 16, Los Leones de Rawson derrotaron por 6 a 1 a Los Magníficos de Caucete.

Los campeones representarán a San Juan en los Juegos Nacionales. Finalizados los partidos de fútbol, se hizo el acto de Clausura de los Juegos Evita en donde se reunieron todos los clasificados en las diferentes disciplinas deportivas a los juegos Nacionales, que se realizarán en Mar del plata para el deporte juvenil y deporte adaptado.