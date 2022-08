Otros cinco departamentos definieron sus clasificados en los Juegos Intercolegiales

Ajedrez

Con sede en el Colegio Cacique Angaco, el anfitrión impuso sus condiciones en la categoría libre. De esta manera es la institución clasificada a la etapa final de estos juegos.

1° Puesto: Leandro Villafañe

2° Puesto: Owen Díaz

3° Puesto: Agustín Cano

4°Puesto: Nancy Torrente

Cultura

La actividad también se desarrolló en el Colegio Cacique Angaco, y en los distintos ritmos estos fueron los ganadores:

Solista Freestyle:

Tiago Torres – Colegio Cacique Angaco

Dúo de Danzas Urbanas:

Owen Isaac Díaz Pedrozo

Axel Lucero

Atletismo

El Polideportivo Campo Afuera fue escenario de esta disciplina en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Salto en largo:

Escuela Adán Quiroga (masculino)

Escuela Villicum (femenino)

Lanzamiento de pelota:

Escuela Vice Comodoro Gustavo Marambio (masculino)

Escuela Regimiento de Patricios (femenino)

Carrera:

Escuela Vicente López (masculino)

Escuela Juan Gregorio de Las Heras

Handball

En el departamento San Martín y en el Polideportivo Marta Orellana como sede, esta disciplina tuvo los siguientes ganadores:

Categoría Sub 12

Escuela Parroquial San Juan Bosco (mixto)

Escuela Ernestina Echegaray de Andino (masculino)

Escuela Autonomía Cuidad de Bailén (femenino)

Categoría Sub 16