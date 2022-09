¡Vuelve la guerrera! María Gómez retorna al atletismo tras una lesión

Luego de haber sufrido una dura lesión, pasar por el quirófano y realizar la rehabilitación correspondiente, María Gómez debió esperar poco más de un año para volver a practicar la actividad deportiva que le apasiona: atletismo y más precisamente salto en largo. Ahora, la atleta integrante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, está a punto de regresar en un torneo nacional.

'En julio del 2021, en un torneo de San Juan, saltando en el cajón de arena se me trabó la rodilla y me corté los ligamentos cruzados de la rodilla. Me tenía que operar, la cirugía fue el 20 de diciembre y de ahí fueron seis meses de rehabilitación, que la realicé con el kinesiólogo Franco Chancay y su equipo de trabajo. La Secretaría de Deportes me bancó esos meses de rehabilitación', comentó.

Y agregó: 'Hicimos un buen trabajo para volver con todo a las competencias nuevamente; en julio ya empecé a entrenar y a fijar los próximos objetivos que quedaban en el año. Hemos hecho un buen trabajo con mi club, The faster team, mi entrenador Martín Chávez, que nunca me soltó la mano y estuvo siempre al lado mío, apoyándome, al igual que mis compañeros del club. También agradezco a mi familia'.

'Ellos estuvieron siempre y me alentaron para que no me bajonee y siguiera por mis sueños y por lo que me gusta, que es saltar. Este fin de semana compito en Posadas, Misiones, en el Nacional que se disputa sábado y domingo. Más que nada es para volver al ruedo y ver dónde estoy parada a nivel nacional e ir volviendo, tomando confianza', dijo María, quien participará del 18° Campeonato Nacional U23.