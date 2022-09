Della Motta, con el grito atragantado: 'Siento decepción y no comparto la decisión'

El domingo se corrió la última fecha de la fase regular del Turismo Carretera en Paraná y se definieron los 12 clasificados a la Copa de Oro. Facundo Della Motta hizo un carrerón: largó primero y ganó la competencia en pista. Pero los comisarios deportivos lo sancionaron con 5 segundos de recargo por cortar la chicana en la tercera vuelta, Leonel Pernía se adjudicó el triunfo y el sanjuanino culminó séptimo.

Bronca y desazón en el corredor local que estuvo muy cerca de obtener su primera alegría en la categoría más popular del automovilismo nacional. 'No comparto la decisión de los comisarios. Me encontré con suciedad en al pista. No perjudiqué a nadie y lamentablemente me sancionan. Siento decepción, pero la decisión está tomada y no hay vuelta atrás', le dijo Facu a este medio.

El conductor del Dodge número "44" dejó un poco de lado la amargura y valoró su gran rendimiento, 'me quedo con el nivel sostenido en la carrera. Hay que pasar este trago amargo y pensar fuerte en lo que viene'.

El sanjuanino hizo la serie más rápido con 7'10'' y luego finalizó segundo en la clasificación. De esta manera Della Motta largó primero y mantuvo su posición de privilegio hasta la bandera a cuadros. Es más hasta hizo récord de vuelta (1.271''). Ni Aguirre, ni Pernía ni Werner lo pudieron pasar.

Pero en el tercer giro, el auto se le corre por la suciedad de la pista y Facundo corta camino en la chicana. Inmediatamente esa maniobra fue observada por el comisariato deportivo y lo recargaron con 5 segundos. Atrás fuer una guerra para ver quien terminaba primero. Finalmente fue Pernía quién se quedó con el triunfo y la clasificación a la Copa de Oro.

El 18 de septiembre será la primera fecha de la Copa de Oro en San Luis y Facundo Della Motta, que entró entre los 12 mejores, intentará buscar su primer triunfo en la categoría.