¿Querés ir al Villicum a ver el TC?, participá y ganate una entrada

Este fin de semana se disputará la séptima fecha del Turismo Carretera, denominada "Desafío de Las Estrellas". Una vez más la competencia se realizará en el autódromo Circuito Villicum. La actividad comenzará el viernes con los ensayos y culminará el domingo con la carrera final.

Diario 13 San Juan te regala entradas para que vayas a disfrutar de un fin de semana a pura velocidad. Para participar tenes que entrar a la página de facebook (https://www.facebook.com/canal13sanjuantv), buscar la nota y dejar tus datos: Nombre, apellido y las tres últimas del documento. El viernes se sortearán 4 tickets, 2 para la Zona de Asados (Puerta 7) y 2 para la Tribuna Fin de Reta (Puerta 7). Cada ganador se llevará dos boletos para ver la categoría más popular del automovilismo argentino.

Para retirar las entradas los afortunados tendrán que acercarse pasado mañana, de 17 a 20 horas, con DNI en mano por los estudios de Diario 13 San Juan, en calle Pedro Echagüe 283 Norte, Capital.

Cabe destacar que estos boletos son solo para sábado y domingo. El único sector que abre mañana jueves es la zona de acampe, debido que mucho de los fanáticos del TC llegan de otras provincias a instalarse hasta el domingo.

CRONOGRAMA

VIERNES 5 DE AGOSTO

12:00 a 12:20 1er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo A

12:25 a 12:45 1er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo B

13:30 a 13:50 2do Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo A

13:55 a 14:20 2do Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo B

15:05 a 15:25 3er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo A

15:30 a 15:50 3er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo B

17:00 a 17:08 Clasi Carrera Sábado F3 Metropolitana Grupo “C”

17:12 a 17:20 Clasi Carrera Sábado F3 Metropolitana Grupo “A”

17:24 a 17:32 Clasi Carrera Sábado F3 Metropolitana Grupo “B”

SABADO 6 DE AGOSTO

08:55 a 09:25 1er Entrenamiento TCP (GRUPO A) 30 Minutos

09:28 a 09:58 1er Entrenamiento TCP (GRUPO B) 30 Minutos

10:03 a 10:11 Clasi Carrera Domingo F3 Metropolitana Grupo “C”

10:14 a 10:22 Clasi Carrera Domingo F3 Metropolitana Grupo “A”

10:25 a 10:33 Clasi Carrera Domingo F3 Metropolitana Grupo “B”

11:05 a 11:25 1er Entrenamiento TC (BOX IMPAR) 20 Minutos

11:30 a 11:40 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo A)

11:45 a 11:55 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo B)

12:00 a 12:20 1er Entrenamiento TC (GRUPO PAR) 20 Minutos

12:25 a 12:35 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo A)

12:40 a 12:50 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo B)

13:00 a 13:30 2do Entrenamiento TCP (GRUPO A) 30 Minutos

13:35 a 14:05 2do Entrenamiento TCP (GRUPO B) 30 Minutos

15:05 a 15:35 2do. Entrenamiento TC (BOX IMPAR) 30 Minutos

15:40 a 15:50 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo A)

15:53 a 16:03 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo B)

16:08 a 16:38 2do. Entrenamiento TC (GRUPO PAR) 30 Minutos

16:43 a 16:53 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo A)

16:56 a 17:06 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo B)

17:20 Carrera 1 F3 Metropolitana 12 vtas o 25 minutos

17:50 a 17:58 Clasificación TCP 3* Tercio Tanda 8 Min

18:02 a 18:10 Clasificación TCP 1* Tercio Tanda 8 Min

18:14 a 18:22 Clasificación TCP 2* Tercio Tanda 8 Min

DOMINGO 7 DE AGOSTO

09:40 1er. Serie TCP 5 Vueltas

10:05 2da.Serie TCP 5 Vueltas

11:15 Carrera 2 F3 Metropolitana 12 Vueltas ó 25 Minutos

11:55 Final TC Pista 20 Vueltas ó 40 (Cuarenta) Minutos

13:10 Fina TC 35 Vueltas ó 90 (Noventa) Minutos