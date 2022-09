Apareció el primer sanjuanino que llenó el álbum del mundial de Qatar

Llenó el álbum de figuritas del mundial de fútbol Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora el de Qatar 2022 en apenas 5 días. Con ese tiempo récord Cristian Lorenzo (37 años) se convirtió en el primer sanjuanino y segundo argentino (Francisco Dipietro se le adelantó) en pegar todas las imágenes de los jugadores. La más difícil, la de Lionel Messi, fue la penúltima que le salió, mientras que la última la consiguió en un intercambio.

Se gastó más de $30.000 (200 paquetes) para pegar 638 personajes en 76 páginas. Su esposa casi le saca roja, 'Mirá que hay que pagar las boletas', cuenta el afortunado. La locura comenzó el jueves pasado y terminó ayer. ¡Ojo! que el hincha de San Lorenzo de Almagro va por el segundo, su emoción no se detiene, claro ahora 'con un poco de menos ganas sino me echan de mi casa'.

En una nota exclusiva con Diario 13, el abogado Cristian Lorenzo narró cómo empezó esta aventura y qué siente al ser el primer ciudadano de la provincia en terminar el álbum.

'Hace meses que vengo mirando las noticias para saber cuándo se ponían a la venta las figuritas. Cuando me enteré fui a averiguar a los kioscos y salían $200, entonces decidí esperar porque nos parecía caro. El jueves nos enteramos que había una promoción en el Vea y fuimos. Si comprabas 4 paquetes, pagabas tres y te daban el álbum. Ahí arrancó todo. El primer día compré 40 y en total fueron cerca de 200, es que ya perdí la cuenta', así comienza la locura del Cuervo.

Completarlo fue un sacrificio grande, que hasta lo llevó 'a pedirle un préstamo a mi mujer, se lo tengo que devolver. Yo también venía ahorrando desde hace meses. Me gasté alrededor de 31 mil pesos, no pensaba que se me iba a ir tanta plata. Mucho más que en los otros que completé'.

Sin dudas que la figurita más difícil y la más esperada por todos es la de Lionel Messi. 'Fue la penúltima figurita que pegué. Cuando abrí el paquete y la vi no lo podía creer, justo estaba con mi hija. Nos volvimos locos de alegría. La última que pegué fue la del escudo de Australia, la conseguí en un intercambio de figuritas'.

El fanático del Ciclón cuenta que todavía tiene esa adrenalina encima y por eso ahora va por 'el segundo álbum, este lo estoy completando con mi hija Mia que es fanática de la Selección y más tranqui. El primero fue una locura, mucha ansiedad. Mi esposa María Belén (37 años) casi me echa de la casa, con mi hija me hacían caritas como diciendo basta dejá de comprar. Hasta por ahí me decían, mirá que hay que pagar las boletas'.

De chico Cristian era un apasionado por las figuritas, recuerda cuando juntaba las de los Thundercats y los Halcones Galácticos. Pero nunca imaginó que de grande iba a sentir esa pasión por el álbum de fútbol. 'Jugaba con mis amigos, pero nada más. Nunca junté las de fútbol, ni México '86 ni Italia '90. Esto nació en el 2014. Ese año del mundial empecé a interesarme en eso. En una página de Compra San Juan comencé a charlar con gente desconocida que buscaba las figuritas de ese mundial'.

Y así 'armamos un grupo de Whatsapp con 20 personas, así fue creciendo y hoy somos 200. Completamos el mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018. En este grupo no se venden las figuritas, solo se intercambian y el objetivo es que todos llenemos el álbum. He visto por ahí que venden la de Messi, acá no. Si a mi me sobra la de Messi la cambio por cualquiera que me haga falta, así sea el 4 de Arabia Saudita'.

Guarda, porque el famoso Cristian Lorenzo dice que 'habría que sacar la cuenta por hora y podría haber sido el primero', cerró el coleccionista sanjuanino.