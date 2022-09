San Lorenzo lidera, Unión lo escolta y Sportivo los asecha de atrás

El torneo de Verano del fútbol doméstico está que arde. Este miércoles se disputó la octava fecha y la punta quedó en poder de San Lorenzo. Detrás vienen Unión y Zondina como escoltas, mientras que Desamparados ganó el clásico de barrio y le pisa los talones a los de arriba.

El Cuervo superó 2-0 a Trinidad en el Barrio Atlético con dos tantos de Michel García y mira a todos desde arriba. En tanto que el último campeón Unión igualó con 9 de julio 2-2 y quedó como escolta junto a Juventud Zondina que derrotó 1-0 a San Martín como local. Atrás viene el asecho Desamparados que se impuso 3-1 sobre el Bodeguero de la Esquina Colorada y se arrima a los punteros.

En otros resultados Alianza le ganó 2-0 a Árbol Verde en el Barrio Cabot, Atenas y Marquesado igualaron 3-0 en un partidazo en La Rinconada.

PARA MAÑANA

Carpintería vs. Aberastain

Rivadavia vs. Peñarol

Sarmiento vs. Juventud Unida

Colón Junior vs. Villa Obrera