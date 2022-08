El arquero verdinegro y el mal momento: 'Asimilamos el golpe y estamos fuertes'

San Martín entró en un bache y acumula tres fechas sin victorias. Perdió ante Tristán Suárez (3-0), luego cayó con el santo tucumano de local (2-0) y en la última fecha recibió un duro golpe en Defensores de Belgrano (2-0). Lo más llamativo es que en los tres partidos no convirtió y se le secó la pólvora. El punto de aliento es que aún sigue en zona de clasificación al Reducido de la Primera Nacional.

A cuatro días del próximo partido ante Brown de Adrogué (lunes 15.30) en el Hilario Sánchez, el arquero Nicolás Avellaneda analizó este revés que atraviesa el equipo; y aseguró que están fuertes anímicamente.

'Recibimos tres cachetadas y seguimos de pie. El último golpe ante Defensores lo asimilamos bien. Estamos dentro de los diez primeros y en zona de clasificación, pero no es la posición más cómoda. Pero ya está, no hay tiempo para lamentos, el próximo partido tenemos que ganar como sea para salir de este momento', comenzó diciendo el arquero que recibió 30 goles en el actual torneo.

En las tres caídas consecutivas, el conjunto de Raúl Antuña sufrió 7 goles y no convirtió. Avellaneda fue autocrítico y señaló que 'hay que corregir muchas cosas. Estamos en esa situación de tratar de pegar en el momento justo. Llegamos no convertimos y luego nos llegan y nos hacen goles, tenemos esa mala fortuna. En cuanto al juego me parece que estamos bien, no pecamos de falta de juego. Hay que ser más efectivos, tenemos que seguir puliendo esa faceta. Reconozco que ante Defensores, en el segundo tiempo, fuimos más empuje que ideas'.

El Verdinegro venció a Gimnasia en la primera fecha en Mendoza y arrancó derecho el torneo de visitante. Luego se cayó y perdió regularidad afuera de San Juan. 'Arrancamos bien de visitante. Después en su momento no se ganaba, pero se jugaba bien. Esa faceta la mejoramos, creo que saldamos esa cuota de jugar de igual a igual de local y visitante. Pero eso no alcanza, hay que tener autocrítica para adentro y ver en que estamos fallando', fue autocrítico.

Así mismo agregó que el fútbol no es solo jugar, 'tiene mucho de lo anímico, de lo mental. Se viven muchas emociones durante el partido. Es un factor importante dentro del juego. Más allá de los golpes que sufrimos, estamos fuertes anímicamente'.

Por otro lado el capitán del equipo Jonathan Botinelli tuvo un cruce con un hincha en Instagram, tras la derrota ante Defensores. 'Andate por favor, ya estás grande, deja a los pibes que tengan su lugar", le expresó un simpatizante al defensor, que le respondió 'Si querés me lo decís en la cara, por acá (redes sociales) son todos guapos'.

Ante esta situación el arquero manifestó que entiende el enojo del 'hincha, pero quizás no es la manera de expresarse de la gente. Hablo de las personas en sí. Con esto de que no hay visitantes y las redes sociales están al alcance de la mano, ves un partido en el sillón, tenés el celular ahí y te descargas'.

También dejó en claro que todos están esperanzados con la vuelta a la Primera División. 'La gente está ilusionada por nuestras buenas actuaciones. El buen momento de ellos es gracias a nosotros y también el mal momento que ellos pasan y el miedo a que no entremos al Reducido, es culpa nuestra'.

A San Martín le quedan 9 partidos para culminar la primera etapa del torneo y asegurar el boleto al Reducido (clasifican del puesto 3 al 13). El dueño del arco de San Martín no quiso hacer cuentas ni sacar la calculadora, pero ve complicado ascender directo o terminar segundo. prefiere ir partido a partido. 'Yo creo que al estar tan pegados todos los equipos, Belgrano es el único que se cortó, vos priorizar el Reducido. Eso te va a llevar a estar más arriba. Si hacemos la cuenta, desde acá te digo que estamos adentro del Reducido, pero lo primero es salir de la racha negativa. No sabemos si vamos a ganar los partidos que nos quedan de local (cinco). Este próximo partido de local es sumamente importante, lo queremos ganar, es la única solución de salir de esta racha', culminó Avellaneda quién fue autocrítico del momento que atraviesa el equipo.