Vóley: conocé el fixture de las tres selecciones argentinas

Con la presencia de cinco sanjuaninos, las tres selecciones de vóley tienen todo listo para iniciar sus respectivas competencias. El martes a las 21, con Candelaria Herrera en la nómina, Las Panteras arrancan el Pre Panamericano ante Perú en el estadio de UPCN. En tanto que la Sub-19 masculina, con los voleibolistas locales Juan Sánchez y Mateo Gómez, inicia el Sudamericano en Brasil, entre el 24 y 28 de agosto. y Finalmente la Selección Mayor, con Lima y Sánchez en la lista, comienza el 27 de este mes el campeonato del Mundo en Polonia y Eslovenia.

FIXTURE FEMENINO

Martes 9/8 Argentina vs Perú 21 hs Estadio UPCN

Miércoles 10/8 Colombia vs Perú 21 hs Estadio UPCN

Jueves 11/8 Argentina vs Colombia 21 hs Estadio UPCN

Entradas

Anticipadas: En Federación Sanjuanina de Vóley – 25 de mayo 381 oeste de Lunes a viernes de 10:30 a 14:00 hs y de 18:00 a 22:00 hs. Presenciales: En boleterías estadio UPCN desde el martes 9/8 desde las 17 hs. Niños desde los 4 años pagan entrada.

FIXTURE MAYOR MASCULINA

27/8. a las 12.30 vs. Irán

29/8. a las 9 vs. Países Bajos

31/8. a las 6am vs Egipto