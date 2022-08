En fotos: San Juan se vistió de Turismo Carretera con una caravana de lujo

El Turismo de Carretera desembarcará nuevamente en San Juan con todo su operativo que cada fin de semana enamora a los amantes del automovilismo. Una de las carreras más importantes del año: El Desafío de las Estrellas, tendrá el toque distintivo ya que se cumple el aniversario N° 85 años de su ente madre (ACTC). Como ante sala a tan importante evento, la provincia pudo disfrutar de uno los atractivos de la categoría.

Al igual que en los diferentes puntos del país, se presentó la 'Caravana del TC'. La jornada arrancó alrededor de las 17 hs, desde el departamento Caucete donde los autos se lucieron en su máximo esplendor, que tuvo una serie paradas donde la gente pudo deleitarse con los 12 autos históricos de la categoría. Estuvieron el Chevrolet de Mouras, el Ford de Castellano, como así también el Chevrolet de Canapino y el Ford de Silva.

Estos autos tuvieron un gran recibimiento en la llegada, ubicada en calle Las Heras y San Luis, frente el Centro Cultural Conte Grand. Allí además de los autos, los grandes protagonistas de la jornada, estuvieron presentes grandes figuras del automovilismo provincial. Deportistas como Facundo Della Motta, Tobías Martínez, Fabricio Benedetti y los hermano Persia, entre otros tuvieron su momento especial con el público.

Pero no todo fue admiración y fotos, si no también juegos y sorteos para las más de 700 personas que se acercaron al final de la caravana. Entradas y merchandising de la competencia, como así de sponsor, fueron los encargados de darle el toque distintivo a la jornada. Sin lugar a duda, este no será un fin de semana como los demás, ya que la familia fierrera espera con ansias copar el Circuito San Juan Villicum, para vivir el Turismo Carretera.