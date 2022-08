Estrella fue más en los penales y gritó campeón en el Marcelo García

Una nueva noche vibrante de futsal de pura cepa sanjuanina se vivió el sábado en el Estadio Marcelo García. Es que el templo del deporte de Pocito vivió una apasionante definición del Campeonato Apertura División C entre Estrella Junior y Batistella, en donde el primero se consagró campeón tras vencer en los penales por 4-3.

En la ida, que se jugó en la cancha de piso que tiene el Sindicato de Empleados de Comercio, el vencedor fue el ‘Zapatero’. En la vuelta en el Marcelo García, los de blanco empataron la serie con un 8-6 electrizante y en la definición por penales logró gritar campeón tras vencer por 4-3, para desatar la locura de la hinchada que lo acompañó.

Además de esta final de Primera División C, se jugó en primer lugar la final de Reserva también de la División C, la cual vio consagrarse al Club Rivera como campeón. El ‘Naranja Chimbero’ había ganado en la ida por la mínima y en la vuelta aprovechó la eficacia del primer tiempo marcando dos goles y en los segundos 20’ tuvo voracidad, tenacidad y decisión para no perder la concentración y marcar otros 4 tantos para sellar el resultado en un 6-1 parcial por el descuento del Santo. En tanto, el global finalizó 7-1.

Por el lado del segundo encuentro del sábado. En el mismo escenario pocitano, la final de la Primera de la División B fue para Aramburu que venció 7-5 a Don Bosco. En la ida, que se jugó en el Club Deportivo Villa Hipódromo, también se habían impuesto, pero por 1-0 gracias al gol de Ángela González.