¿Querés conocer a Los Pumas? Mirá en qué lugares de San Juan estarán

La llegada de Los Pumas a San Juan traerá aparejada una variedad de actividades destinadas al público en general, el cronograma comenzara desde el día de mañana y se extenderá hasta el día viernes. Entre las actividades se destacan charlas a directores deportivos y entrenamientos a juveniles.

También habrá charlas sobre medicina deportiva y preparación física, presentación de referees internacionales y una clínica de scrum. Las actividades son organizadas por el trabajo en conjunto entre la Secretaria de Estado de Deportes, la Unión Sanjuanina de Rugby y la Unión Argentina de Rugby.

Cronograma

Martes 9/08 – 16:30 (Complejo el Palomar).

Se llevara a cabo la Clínica “Proba Rugby” destinada niños y niñas que quieran conocer de manera lúdica el rugby. Estarán presentes jugadores de Los Pumas.

Miércoles 10/08 - 17:00 (Jockey Club San Juan).

Se realizara una charla a directores deportivos, el disertante será Sergio Abbate, será destinada a directores deportivos de los clubes.

Miércoles 10/08 – 18:00 (Jockey Club San Juan).

Se desarrollara un entrenamiento a juveniles, disertado por Sergio Abbate, será destinado a jugadores locales de la categoría M15.

Miércoles 10/08 – 18:00 (Auditorio Emar Acosta).

Sera una charla de conmoción cerebral en el rugby, la cual será disertada por Marcelo Saco (Director médico UAR), la charla será destinada a médicos de clubes, jugadores y público en general. Link de inscripción.

Jueves 11/08 – 18:00 (Huazihul SJRC).

Se realizara un entrenamiento a juveniles, disertado por el profesor José Pellicena, y será destinado a entrenadores y jugadores de la categoría M16.

Jueves 11/08 – 19:30 (Jockey Club).

Se llevara a cabo la presentación de referees internacionales y charlas de actualización, la cual va a ser disertada por Cristian Sánchez Ruiz, destinada a entrenadores, referees y jugadores.

Viernes 12/08 – 18:00 (SUM de la UCCUYO).

Se desarrollara una charla sobre la preparación física en el deportes, la cual será disertada por Martin Mackey (preparador físico Pumas), destinada a Profesores de Educación Física, Estudiantes de Educación Física, preparadores físicos de los clubes de la USR.

Viernes 12/08 – 18:00 (Sporting Club Alfiles).

Sera una Clínica de Scrum y principios técnicos de estabilidad y hoockeo, será disertada por Joaquín Vargas y Andrés Bordoy, la cual irá destinada a entrenadores y jugadores.

Viernes 12/08 – 19:00 (Universitario Rugby Club).

Se llevara a cabo la inauguración del gimnasio de universitario rugby, gracias al trabajo mancomunado entre la Secretaria de Estado de Deportes, la Unión sanjuanina de Rugby y la Unión Argentina de Rugby.

Viernes 12/08

Llegada de delegaciones de clubes infantiles para encuentros de rugby amistosos, los cuales se llevaran a cabo en el San Juan Rugby Club, Universitario Rugby Club, Jockey Club San Juan, Huazihul San Juan Rugby Club, y Sporting Club Alfiles. Los encuentros jugaran el día domingo por la mañana.

Sábado 13/08 (cancha auxiliar Estadio San Juan del Bicentenario).

Se jugaran encuentros de Rugby inclusivo, en la previa al partido de los pumas.

10:30/11:00 Maras XV vs Dinos XV.

11:10/11:40 Inkas XV vs San Agustín.

11:50/12:20 Inkas XV vs Dinos XV.

12:30/13:00 San Agustín vs Maras XV.

13:10/13:50 Maras XV vs Delegación XV.

Sábado 13/08 – 16:00 (Estadio San Juan del Bicentenario)

Rugby Championship Pumas vs Wallabies.