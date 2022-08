San Lorenzo de Ullum ganó y se subió al lote de los punteros

En el cierre de la tercera fecha, San Lorenzo de Ullum venció 2-0 a Peñarol como visitante y se sumó al lote de punteros que tiene el torneo de Verano. Sacha Da Silva y Michel García anotaron los goles del Cuervo, que junto a Trinidad, Colón, Unión y Atenas dominan el certamen doméstico con 7 unidades.

Mientras que en el otro encuentro de la tarde de hoy, San Martín derrotó 1-0 a Carpintería como local y logró la primera victoria del certamen. Juan Schiany convirtió el gol del triunfo para el Verdinegro.

PROGRAMACIÓN DE LA CUARTA y QUINTA FECHA

SÁBADO 13 DE AGOSTO

Árbol Verde vs. Villa Obrera

San Lorenzo vs. Aberastain

Colón Junior vs. Marquesado

Rivadavia vs. San Martín

Atenas vs. 9 de Julio

DOMINGO 14 DE AGOSTO

Carpintería vs. Juventud Unida

Del Bono vs. Unión

Sarmiento vs. Juventud Zondina

LUNES 15 DE AGOSTO

Alianza vs. Peñarol

Sportivo Desamparados vs. Trinidad

FECHA 5

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

Juventud Zondina vs. Árbol Verde

9 de Julio vs. Sarmiento

Unión vs. Atenas

San Martín vs. Del Bono

Juventud Unida vs. Rivadavia

Marquesado vs. Carpintería

Villa Obrera vs. San Lorenzo

JUEVES 18 DE AGOSTO

Sportivo Desamparados vs. Colón Junior

Peñarol vs. Trinidad

Aberastain vs. Alianza