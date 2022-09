Sanjuaninos en espera, la lluvia postergó el inicio del Argentino de Pista

La lluvia hizo de las suyas en Santa Fe. Este jueves estaba previsto el inicio del Campeonato Argentino de Ciclismo en pista, pero el factor climático obligó a retrasar el comienzo. De esta manera los pedaleros de la 'Sanjuanina' tendrán que esperar a este viernes para comenzar a competir. Debido a la cancelación de este jueves, mañana habrá una maratón de 27 pruebas.

Según publicó la FACPyR (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta ) en su cuenta oficial de facebook, el certamen comenzará mañana viernes con un nuevo programa de actividades.

PARTICIPANTES SANJUANINOS

Elite: Rubén Ramos (h), Nicolás Tivani, Kevin Castro, Daniel Juárez, Cristian Romero, Gustavo Albarracín y Leandro Velardez.

Sub 23: Rodrigo Díaz, Exequiel Alarcón, Santiago Sánchez, Mauro Domínguez y Nicolás Arnau.

Damas: Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre y Abril Capdevila –arribó al país ayer desde Israel y se sumará al equipo en Santa Fe.

Paraciclismo: Alejandro Pereyra, Maximiliano Pérez, María Jose Quiroga, Daniel Lucero, Ramón Tejada, Ángel Omar Rodríguez, Marcelo Robledo, Juan Pablo Villalba y William Quinteros.

Cuerpo técnico: Rubén Ramos (p), Emiliano Fernández, Armando Ramírez, Karina Meglioli. Asistencia: Mario Molina.

ACTIVIDAD RECARGADA PARA EL VIERNES

1- Clasificatoria Scratch Elite Varones (2 Series, clas. 10 por serie). Dist. 7,5 km (30 vueltas).

2- Final Scratch Damas (15 corredoras). Dist. 10 Km (40 vueltas).

3- Final Persecución Individual Ciclismo Adaptado Varones.

4- Final Scratch Varones (20 corredores clasificados). Dist. 15 Km (60 vueltas).

5- Clasificación Velocidad Damas Elite (clasifican 8).

6- Clasificación Velocidad Varones Elite y Sub 23 (clasifican 16).

7- Clasificatorio Persecución por Equipo Varones (5 equipos - individual). Dist. 4 Km (16 vueltas).

8- 8vos. de Velocidad Varones Elite - 1 solo match.

9- 4tos. de Final de Velocidad Damas Elite (1 sólo match).

10- Final Persecución por Equipo Varones. Dist. 4 Km (16 vueltas).

11- Clasificatoria Persecución Individual Damas Elite. Dist. 3 Km (12 vueltas).

12- 4tos. de Final de Velocidad Varones Elite - 1° Match.

13- 4tos. de Final de Velocidad Varones Elite - 2° Match.

14- Clasificatoria Persecución Individual Varones Elite. Dist. 4 Km (16 vueltas).

15- Semifinal Velocidad Damas Elite - 1° Match.

16- Semifinal Velocidad Varones Elite - 1° Match

17- Semifinal Velocidad Damas Elite - 2° Match

18- Semifinal Velocidad Varones Elite - 2° Match

19- Final Persecución Individual Damas Elite. Dist. 3 Km (12 vueltas)

20- Final Persecución Individual Varones Elite. Dist. 4 Km (16 vueltas)

21 - Clasificatoria Carrera a los Puntos Varones Elite. Dist. 15 Km (60 vueltas).

22- Final Carrera a los Puntos Damas Elite. Dist. 20 Km (80 vueltas)

23- Final Carrera a los Puntos Varones Sub 23. Dist. 30 Km (120 vueltas)

24- Final Carrera a los Puntos Varones Elite. Dist. 30 Km (120 vueltas)

25- Final Velocidad Ciclismo Adaptado Varones.

26- Final Velocidad Damas Elite.

27- Final Velocidad Varones Elite y Sub 23.