Siete sanjuaninos y el sueño de sus vidas a 17.965 kilómetros

El Campeonato mundial de trail y montaña se disputará del 3 al 6 de noviembre en Chiang Mai, Tailandia, y para orgullo del deporte de San Juan, siete atletas locales fueron convocados a integrar el equipo nacional, lo que habla a las claras del gran nivel que han demostrado en esta temporada.

Más allá del entusiasmo y el orgullo que siente cada uno, lo cierto es que no es un cometido sencillo de cumplir, teniendo en cuenta la situación actual y lo lejano que queda la sede del campeonato. Chiang Mai, una de las ciudades más atractivas de Tailandia, queda a 17.965 km de San Juan.

En el Mundial de Mountain & Trail Running está previsto que acudan un total de 43 países y más de 900 atletas. El campeonato se programó para noviembre de 2021. Por cuestiones sanitarias se pospuso para febrero de este año, que tampoco se realizó, fijando nueva fecha para noviembre de 2022.

Los convocados son:

Modalidad U20 – Thomas Castañeda.

Modalidad Kilómetro Vertical: María Belén Sánchez – Matías Espejo.

Modalidad Classic: Gisela Tobares (suplente).

Modalidad Ultratrail: Facundo Nuñer – Franco Oro – Juan Manzano (suplente).

Thomas Castañeda: 'Justo me coincide la fecha del mundial de trail con la Copa Mundo de triatlón, en Chile, así que opté por ir directamente a Chile, porque esa competencia suma puntos en el ranking olímpico, así que, por ese motivo no podré estar presente al mundial de trail'.

María Belén Sánchez Ruiz: 'La verdad que no me esperaba estar convocada para representar a nuestro país en el mundial, me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz! Recién este miércoles me convocaron, no tenía pensado, ni había analizado cómo hacer para poder ir. Voy a empezar a repartir mi currículum para ver si alguien me puede ayudar, ya que no tengo los recursos para llegar costear lo que saldría todo el viaje'.

Matías Espejo: 'Esta convocatoria me tomó de sorpresa, si bien en el sudamericano quedé como el mejor argentino, las expectativas de rendimiento eran otras, no obstante que pude estar entre los de adelante. Para lo que viene trataré de hacer las cosas en forma ordenada. Esto es muy costoso y no se puede pensar en que desde una sola entidad salga todo el apoyo, por lo que buscaré por distintos medios: rifas, gente que quiera colaborar. Nos queda poco tiempo y haremos lo posible para representar a la Argentina y obviamente a San Juan'.

Gisela Tobares: 'Ante todo, muy agradecida de estar nuevamente convocada, pero el viaje es una realidad que está muy lejos. Hoy, por el tema económico me es imposible pensar en ir, pues hay poco tiempo y las obligaciones personales son muchas. Por ello es que he decidido no ir al mundial'.

Facundo Nuñer: 'Esta convocatoria para mí es una marca en mi carrera deportiva; estoy feliz y esto quedará grabado por siempre, ya que es el resultado de mucho esfuerzo. Todo ello también me sirvió para darme cuenta de que hay mucha gente que me quiere, que me lo manifiesta permanentemente y es algo que me pegó mucho; el inmenso apoyo de mis alumnos, del modo que se están moviendo para ayudarme. Voy a hacer un sorteo que lo publicaré por las redes sociales, con muchos premios, que costará 500 pesos y que servirá para poder recaudar lo que necesito para poder viajar'.

Franco Oro: 'Estoy feliz; es mi cuarto mundial y muy contento de poder seguir manteniéndome en condiciones para poder estar a la altura y ser convocado. Mi idea es estar de una u otra manera; vamos a trabajar en lo que sea necesario para poder concretarlo'.

Juan Manzano: 'Contento por la convocatoria, pero por el hecho de estar citado como suplente, hay que estar a la expectativa de lo que pase con otro corredor, lo que hace muy difícil que piense en viajar, ya que por más que se baje otro corredor, estamos muy cerca en el tiempo como para tratar de conseguir los recursos necesarios; así que –lamentablemente- esta vez me toca quedarme en casa y habrá que seguir con el calendario local'.