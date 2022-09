Atleta sanjuanino ganó una medalla de plata con la Selección Argentina

El fin de semana pasado se disputó el Campeonato Sudamericano de Atletismo en el Estadio de Atletismo del Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas de la ciudad San Pablo, Brasil. Integrando el plantel de la Selección Argentina estuvieron Nicolás Patiño y Enrique Fernández; en el caso de Patiño compitiendo en 200 metros y formando parte de la posta 8x300, mientras que Fernández lo hizo en 3000 metros.

En 200 metros llanos, Patiño se ubicó en el 5° puesto en la primera serie semifinal, con un tiempo de 22s45, destacándose aquí el argentino Tomás Mondino, quién ganó esa serie y la final y luego sufriría una lesión en la muñeca al concluir la jornada del sábado con el relevo corto, que obligó a una rápida intervención de los médicos locales, mientras que Nicolás fue 7° en la final, con un registro de 22s30.

En la última competencia del domingo, Argentina obtuvo la medalla de plata en la posta mixta de 8×300, donde ganó Brasil con 5m01s74 y nuestra formación ocupó el segundo lugar con 5m05s98. Los integrantes fueron Juana Zuberbuhler, Renata Godoy, Angela Almada, Hellen Bernard Stilling, Nicolás Patiño, Agustín Coronel, Ignacio Cabrera y Matías Castro. Gran debut internacional para el atleta sanjuanino, con medalla incluida.

Antes de regresar al país comentó: 'Pude cumplir todos mis objetivos en cuanto a ganar experiencia, es decir, ver cómo eran las cosas, cómo era competir a nivel internacional, poder representar a la Argentina, que fue un gusto increíble, el poder llevar la camiseta de tu país, representándolo, es lo más hermoso. Seguiré trabajando para clasificar y estar en un torneo a nivel americano el próximo año'.

'No pude mejorar mi mejor marca (22s12) que quería bajar a 22, pero no pude cumplir ese objetivo, de todos modos, pude meterme en la final y ese era mi objetivo en los 200 metros. Luego se dio lo de la posta 8x300 metros, donde terminamos segundos, detrás de Brasil en una carrera muy ajustada entre ambos, lo que me permitió ganar una medalla. En definitiva, fue una experiencia inolvidable, que no olvidaré en mi vida', agregó.

'Me deja muy feliz hacer podio con la selección. Ahora vuelvo a San Juan y me enfoco en mi próximo objetivo, que son los Juegos Evita y un torneo regional con gente de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba', dijo el atleta del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes. Por su parte, Enrique Fernández corrió los 3000 metros llanos, ocupando el 8° puesto; la competencia fue ganada por el peruano Luis Chávez.