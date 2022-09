Trinidad Vagliengo ganó el regional y va por el Argentina Open

Con sede en el Andino Tenis Club y el Mendoza Tenis Club, y con más de 170 jugadores inscriptos, se disputó el 5° Regional de Tenis en dicha provincia. Trinidad Vagliengo, deportista que integra el Alto Rendimiento en Secretaría de Deportes, compartió zona con Florencia Rodríguez y Martina Fernández, siendo la sanjuanina la preclasificada número 1 en este torneo.

En el primer partido venció a la local Florencia Rodríguez por 6/3 6/1, mientras que en el segundo encuentro fue victoria ante Martina Fernández, también de Mendoza, quien no se presentó por problemas de salud. En semifinal le ganó a María José Jaren Flotts, de Mendoza, por 6/4 6/4, en tanto que en la final derrotó a Sofía Moguilner 4/6 6/3 7/5.

'En la final iba 3/5 y 0-40, Sofía tenía triple match point, se lo di vuelta y lo gané. No sé de donde saqué fuerza, pero me quedé luego con el partido. Me quedaron muy buenas sensaciones. Sentí que estuve en mi mejor nivel y me sentí muy cómoda en todo el torneo', expresó Vagliengo. Además de ganar el torneo, recibió la noticia de que jugará la pre-qualy del Argentina Open.

Este es un certamen que otorga puntos para el ranking mundial a quienes entren en el cuadro principal. El camino de Trinidad en el tenis continúa siendo auspicioso. Junto a su entrenador Guillermo Carry, sigue la preparación para mejorar el nivel y estar a la altura de cualquier competencia que deba afrontar la representante del San Juan Lawn Tenis Club.