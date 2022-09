Intercolegiales: Capital, Santa Lucía y Sarmiento tienen nuevos clasificados

Los Juegos Intercolegiales continúan disputando su etapa departamental y sigue arrojando clasificados al Provincial. Conocé quiénes son y cuál es el cronograma de este miércoles.

Hockey sobre Patines

El Club Banco Hispano de Capital fue sede para la competencia de la categoría Sub 12, en su rama masculina. Las instituciones educativas clasificadas al Provincial fueron las siguientes:

Rama masculina:

Escuela Bernardino Rivadavia.

Colegio Don Bosco.

Colegio San Pablo.

Escuela Normal Superior Sarmiento.

Atletismo

Esta disciplina deportiva, en horario de 8:00 a 13:00, tuvo su desarrollo de la categoría Sub 12 en el Centro de Educación Física (C.E.F) N°20. En el departamento Santa Lucía, clasificaron las siguientes instituciones:

Primaria – Sub 12:

Carrera:

Masculino: Colegio Parroquial Santa Lucía.

Femenino: Escuela Juan Dolores Godoy.

Salto en largo:

Masculino: Escuela José Pedro Cortínez.

Femenino: Colegio El Seibo.

Lanzamiento:

Masculino: E.P.E.T. Nº 8 y Escuela Provincia de Corrientes.

Femenino: Escuela General Antonio González Balcarce.

Handball

La Escuela Victorina Lenoir de Navarro y Colegio San Antonio de Padua, ambas en Sarmiento, fueron escenarios de este deporte. Esto ocurrió para las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, dentro de las ramas masculina, femenina y mixta.

Sub 12 masculino:

Escuela Falucho.

Sub 12 femenino:

Escuela Albergue Domingo French.

Sub 12 mixto: