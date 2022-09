Conocé la agenda de los equipos sanjuaninos para el fin de semana

Try decisivo para los equipos sanjuaninos..

Se viene una fecha importante para los sanjuaninos en el Cuyano de Rugby. Este fin de semana tres equipos jugarán por la Reubicación en la Copa de Oro, Plata y Bronce. Los cuadros locales tendrán que conseguir un buen resultados para intentar pelear lo más arriba posible.

El sábado a las 15:30 hs UNSJ será local de CPBM y Huazihul visitará a Mendoza. En tanto que el domingo a las 14 el san Juan Rugby Club enfrentará a Neuquén afuera de la provincia y por la Copa Plata-Bronca, un rato antes a las 13, el Jockey será visitante de Mercedes. Y por última por una fecha pendiente del torneo casero al mismo horario, a las 13, Alfiles se medirá ante Caucete.

INTERMEDIA:

Sábado 14:00 hs / Mendoza vs Huazihul / Referee: Designa URC

Sábado 14:00 hs / UNSJ vs CPBM / Referee: Designa URC

Domingo 12:30 hs / Neuquén vs San Juan / Referee: Designa URC

EL RESTO DE LA DIVISIONES MENORES

TORNEO REGIONAL JUVENIL

M16 ORO / RUEDA 2

Sábado 12:00 hs / San Juan vs Alfiles / Referee: Jorge Sada

Sábado 13:00 hs / Jockey vs Mendoza / Referee: Alejandro Riveros

??M16 PLATA / RUEDA 2

Sábado 12:00 hs / Tacurú vs Huazihul / Referee: Designa URC

Domingo 12:30 hs / UNSJ vs Teqüe / Referee: J.M. Vargas

??M17 ORO / RUEDA 2

Sábado 11:30 hs / Jockey vs UNSJ / Referee: Brian Montaño

Sábado 13:30 hs / Teqüe vs Alfiles / Referee: Designa URC

??M17 PLATA / RUEDA 2

Sábado 13:30 hs / San Juan vs Mendoza / Referee: Cristian Bonilla

Domingo 11:00 hs / San Jorge vs Huazihul / Referee: Designa URC

??M19 ORO / RUEDA 2

Domingo 11:30 hs / Alfiles vs Los Tordos “A” / Referee: Gustavo Pérez

Domingo 12:30 hs / San Juan “B” vs UNSJ / Referee: Sofía Vildozo

??M19 PLATA / RUEDA 2

Sábado 12:30 hs / Huazihul vs Jockey / Referee: Matías Albarracín

??TORNEO LOCAL USR M15

La tercera fecha del Local M15 se disputará de manera completa este día sábado con los siguientes encuentros:

11:00 hs / San Juan “B” vs Jockey / Referee: Gastón Ordán

12:00 hs / UNSJ vs Alfiles / Referee: Matías Pirán

12:00 hs / San Juan “V” vs Huazihul / Referee: Victoria Peralta