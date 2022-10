Dolor en la familia de Naranjo porque archivaron la causa de la muerte del ciclista

Este lunes la madre de Nicolas Naranjo comentó en Tarde Trece, que el ciclista marplatense que estaba siendo investigado por un presunto empujón al sanjuanino durante la carrera en Mendoza, quedó sobreseído. Cabe decir que luego de la caída, Naranjo quedó hospitalizado durante un tiempo. Su estado fue crítico y finalmente falleció. Este joven acusado es Juan Ignacio Curuche, a quien la familia apunta como el culpable.

De acuerdo a lo que mencionó Perla Sánchez, 'Lamentablemente entendieron que no había elementos suficientes, ni testimonios, ni pruebas contundentes que señalarán qué responsabilidades de Juan Ignacio Curuchet'. Por ende la justicia de Mendoza archivo la causa sin llegar a juicio.



La mamá de Nico Naranjo aludió 'yo me enteré de esto el día lunes en la tarde para mí fue como que me dieran una puñalada, porque yo tenía esperanzas de que se juzgara este chico'. Del mismo modo acotó 'estoy consciente de que lo tiro. No creo que haya tenido la intención de matarlo, pero por su acción no fue correcta'. También señaló que fue una clara conducta antideportiva y ni siquiera se disculpó por lo sucedido.

Desde la asociación ciclista nacional, según la señora Sánchez,' no nos apoyaron ni nos dieron un mensaje antes lo que sucedido' expresó. A su vez sentenció que hay 14 cámaras en el velódromo de Mendoza y ninguna firmó nada. Además, apuntó contra los periodistas en el lugar que hicieron caso omiso.

Otro de los puntos que detalló que el apellido que porta el joven acusado es una de las razones por la que no se avanzó con la causa de Nicolás Naranjo.