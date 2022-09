Estos son los nuevos clasificados en los Juegos Intercolegiales

Este lunes se desarrolló una nueva jornada de los Juegos Intercolegiales con actividad en cuatro departamentos de nuestra provincia. En Angaco, el Camping Municipal fue sede del voleibol en categorías sub 12 mixto y femenino, sub 14 femenino y sub 18 femenino y masculino. En Iglesia se desarrollaron varios deportes.

En la escuela Cornelio Saavedra hubo ajedrez, básquetbol, cestobol, ciclismo y las actividades de e-sports y cultura, y en la Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield se desarrolló el patín carrera, ambas de Iglesia. En tanto, en Rivadavia se realizó Handball en el Playón Polideportivo de la Universidad Católica de Cuyo.

Allí participaron 40 escuelas y un total de 360 niñas y niños, ya que se disputó en sub 12 y sub 16, mientras que el atletismo de las escuelas de Rawson, se disputó en la rama femenina de la pista sintética Jesús “Ñandú” Morales en el CEF Nº 20, totalizando entre ambas 650 estudiantes de nivel primario y secundario.

Resultados del turno mañana del lunes 5 de septiembre

Angaco

Vóleibol

Sub 12 mixto: 1º Esc. Juan Jufré

Sub 12 femenino: 1º Esc. Juan Jufré

Sub 14 femenino: 1º Colegio Cacique Angaco

Sub 18 femenino: 1º Colegio Cacique Angaco

Sub 18 masculino: 1º Colegio Cacique Angaco

Iglesia

Cestoball

Sub 16 femenino: 1º Esc Secundaria Antártida Argentina

Cultura

Dúo danza Folklórica: Milagros Lujan Muñoz Tapia/Jordi Alejandro Mondaca (Esc. Bachillerato Columna Cabot)

Solista vocal femenino: Gimena Agustina Díaz (Escuela Secundaria Antártida Argentina)

Patín Carrera