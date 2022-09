Incidentes en cancha de Aberastain: 'En dos semanas estaría resuelto el caso'

Este sábado se registró un hecho más de violencia en el fútbol nuestro. Futbolistas de Aberastain y Rivadavia se tomaron a golpes de puño. Fue una batalla campal que derivó con la suspensión del partido a los 43' del complemento, cuando el Naranja ganaba 1-0 como local. El hecho se conoció a través del video que se viralizó en las redes sociales, en el portal de facebook Galpón 88.

Tarde Trece se comunicó con la presidente del Tribunal de Pena de la Liga Sanjuanina Elizabeth Núñez. La abogada explicó que este miércoles se reunirán para comenzar a esclarecer los hechos de violencia y adelantó que en 'dos semanas, en la siguiente reunión, podría estar resuelto el caso. Suspender a los jugadores de por vida se pondrá bajo análisis'.

¿Por qué la demora?, 'primero se reúnen las pruebas y después los clubes hacen su descargo. Lo primero que se hace es mirar el informe del árbitro, luego se ver las imágenes y videos de los incidentes que ya lo tenemos en nuestro poder. Hubo mucha información en los medios de los incidentes', comenzó diciendo.

Elizabeth explicó que todavía no se puede aventurar un posible veredicto, 'hay que ver los videos y la participación de los jugadores. Eso ahora no se puede especificar. Esto se debate entre todos los integrantes del Tribunal de Pena (5), ya no se puede establecer una sanción'.

Una vez más Aberastain se ve envuelto en un hecho de violencia. Meses atrás, hinchas del Naranja invadieron el campo de juego del Bicentenario en la final del torneo de Invierno ante Unión. Por este hecho el club fue multado con entradas y una sanción económica.