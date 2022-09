Vidal: 'Fui socio de Trinidad para darle una mano a un amigo, soy hincha de Unión'

Debido al feriado nacional del viernes pasado, el Club Atlético Trinidad pospuso el llamado a elecciones para este miércoles 7 de septiembre. Con el visto bueno de Personería Jurídica se acordó la realización de la Asamblea con el primer llamado previsto para las 20.30 horas y el segundo llamado a las 21.30 horas.

Ernesto Vidal, hincha reconocido de Unión, figuraba en el padrón del León. Esto se viralizó y algunos hinchas del Azul comenzaron a criticar al corredor de autos. El dirigente del Azul habló en exclusiva con Tarde Trece y explicó, por qué figura en la lista de socios del equipo del Barrio Atlético.

'Una agrupación de Trinidad denunció el padrón de socios. Dicen que hay personas que figuran y no corresponden, una de ellas es Ernesto Vidal. Siempre estuve ligado a Unión, es el club de mis amores. Yo figuro en el padrón desde el 2018, fue para darle un apoyo al presidente Rubén Galdeano que es un amigo. Desde aquella época me me incluyeron en el libro societario de Trinidad'.

Cuando circuló el padrón los hinchas de Unión empezaron a criticarlo por su acercamiento al León, rival clásico del Azul. 'Siempre estuve ligado a Unión, mi padre fue jugador, me une una pasión al club. Lo hice por un gesto de amigo. Todos tenemos conocidos en clubes. Yo también fui socio de San Martín cuando estaba en Primera y de Aberastain porque mi hija jugaba la hockey ahí'.

A pesar de figura en el padrón de socios del clásico rival del equipo de Villa Krause, Vidal sostuvo 'no fui llamado par emitir mi voto. No se si estoy en condiciones de ir a votar, solo figuro porque fui socio en una oportunidad. Pero este caso no habría que llevarlo a tal extremo para no seguir sembrando violencia. Puedo entender al hincha, pero no comprendo tanta voilencia'.