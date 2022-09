Tras la batalla campal en Pocito, un jugador de Aberastain decidió dejar el fútbol

Tiene 25 años y quiere colgar los botines. Es lamentable que un futbolista tan joven deje el fútbol por la violencia e inseguridad que hay en las canchas. Los incidentes que sufrió este último tiempo, primero en cancha de Desamparados y este fin de semana en Aberastain, lo llevaron a tomar esta dura decisión.



Se trata de volante del Naranja Santiago Ontiveros quién narró lo sucedido y contó por qué tomó esta tajante determinación.

'Quiero preservar la seguridad de mi familia. El sábado los hinchas de mi club se metieron a tirar piedras. Yo les pedí que se tranquilizaran, pero reaccionaron y me insultaron. Además me pegaron a mi y a mi familia, golpearon a mi padre. Mi madre estaba nerviosa, le podría haber dado algo. También estaba mi novio, me dio miedo por todos ellos. A mi me fueron a buscar al camarín para golpearme. Entonces dije basta, tome la decisión de dejar de jugar un tiempo al fútbol por la violencia que hay. Esta decisión ya se la comunique a mis compañeros y al entrenador Pelletán'.

El sábado, en el inicio de la novena fecha del torneo de Verano, jugadores de Aberastain y Rivadavia se mataron a golpes de puño en Pocito. Fueron 10 minutos de pura furia en los cuales la situación no se pudo controlar. Es por eso que a los 43' del complemento, cuando el local ganaba 1-0, el arbitro Eduardo Prior suspendió el partido. La Liga sanjuanina de futbol tomó cartas en el asunto y decidió cancelar toda la actividad del fin de semana. Esta medida también alcanza a la primera B.



El futbolista sanjuanino relató la situación de violencia que vivió meses atrás en la cancha del Víbora. 'Yo estaba jugando para Marquesado y fuimos agredidos por hinchas de Desamparados al termino del partido. Ahora pasa esto y entonces decidí para por un tiempo. No se hasta fin de año. Si más adelante me puedo incorporar a algún club, veré'.

El fútbol era su pasión y una fuente de ingreso económico. 'Trabajo como seguridad privada en el hospital Marcial Quiroga. Ahora tendré que sostenerme con ese ingreso', expresó el volante central.

La bataola comenzó cuando al propio Ontiveros le cometieron una falta en el área del cuadro de la Bebida. 'Me hacen una falta y el árbitro viene a sacarme la amarilla por simular. La pelota estaba en el lateral y justo en ese momento se detiene todo porque empieza el lío en los bancos de suplentes y después en la mitad de la cancha. A mi compañero Cuello le pegaron una patada y luego le golpearon la cabeza en el piso. Ahí se descontroló todo. Había poca policía, cinco efectivos. Éramos pocos los que tratábamos de calmar la situación'.

Cuando todo parecía tranquilizarse, 'los hinchas empezaron a tirar piedras, se metieron a la cancha a golpear a los jugadores de Rivadavia. Nosotros tratamos de que Rivadavia se pudiera ir de la cancha sin ser agredidos por los hinchas. Lograron salir y luego nosotros, que sufrimos agresiones de nuestros hinchas'.

El mediocampista está de acuerdo con la decisión que toó el ente madre de nuestro fútbol, 'está bien que suspendan el fútbol una fecha. Seguro que van a haber sanciones económicas y a jugadores. Tienen que tomarse medidas ejemplificadoras para parar un poco la violencia. Ha pasado también en otros partidos'.