Asamblea en Trinidad: entraron barras, se bajó una lista y casi intervienen el club

Escandaloso. Bochornoso. Vergonzoso. Este miércoles se realizó la Asamblea Ordinaria en el club Trinidad, que luego de 43 años estaba ante una cita histórica con la disputa de dos listas. Lo que debía ser una fiesta democrática terminó en llamas. Según cuentan los presentes, ingresaron barras, comenzaron a insultar a dirigentes y el clima se puso tenso. Ante esta incomodidad la lista oficialista, encabezada por Gabriel Arce, se bajó y Horacio Díaz de "Renovación Trinitense" asumió como el nuevo presidente del León.

Las dos facciones no se pusieron de acuerdo y varios socios se fueron del Club Los Andes. Tuvo que intervenir el doctor Juan Pablo Dara de Personería Jurídica para establecer un orden. Si una de las dos listas no se bajaba, "intervenían" el club. 'Lo hice para que esto no pasara a mayores', el confesó Arce a Diario 13.

La Asamblea no se realizó en tiempo y forma, es por eso que Horacio Díaz tendrá apenas 7 meses para acomodar el club. 'Vamos a trabajar ya, desde mañana (por este jueves) en el armado del torneo Federal que es lo que se nos viene', sostuvo el nuevo mandamás de Barrio Atlético.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

La lista opositora rechazó el padrón de socios que habilitó Personería Jurídica. Según "Renovación Trinitense" habían muchas personas que no podía votar. Las dos listas no se pusieron de acuerdo en ese tema y entonces tuvo que intervenir Dara. Varios socios se fueron y Arce decidió bajarse. Se leyó el libro de actas, se aprobaron los balances y Horacio Díaz finalmente quedó al mando.

GABRIEL ARCE (OFICIALISMO)

'Pasó que no se llegó nunca a un acuerdo, había gente que no tenía que esta e intimidó todo. Había una lista de socios aprobada por Personería Jurídica y ellos no querían que esas personas votaran. Nos bajamos para que la cosa no pasara mayores'.