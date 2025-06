Boca perdió dos puntos en su debut en el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo consiguieron ponerse 2-0 arriba, pero Benfica se lo empató con los goles de Ángel Di María de penal y Nicolás Otamendi que cabeceó solo entrando al área chica. El Xeneize no supo aprovechar el hombre de más tras la expulsión del Belotti.

El encuentro empezó complicado para el cuadro azul y oro. Los lusos llegaron dos veces, una de ellas estampando un remate en el palo. Tras esta última chance clarísima desperdiciada por los portugueses, el equipo argentino sacó pecho e intentó imponerse.

Blanco le metió un caño al defensor de Benfica y quedó solo para tirar un centro medio que aprovechó el capitán Merentiel, que le ganó a Otamendi entrando por atrás. Gol de Boca a los 21'.

El segundo tanto xeneize llegó gracias a dos cabezazos en el área, que tuvo destino de red, cumpliendo así con un viejo axioma del fútbol. Primero se impuso Ayrton Costa y luego Rodrigo Battaglia para vencer al arquero luso. 2-0 a los 27' y ventaja más que importante.

Los de Russo no se durmieron en los laureles y siguieron enchufados ganando la mayoría de las segundas pelotas e intentando llevar peligro al área de Benfica. Sin embargo, en un tiro de esquina, el chileno Palacios le cometió una falta a Otamendi en el área y el árbitro, a instancias del VAR cobró penal.

Antes de que el árbitro fuese a ver al VAR la infracción del jugador de Boca, expulsó, a instancias del cuarto árbitro, al español Ander Herrera, que, para colmo de males, se había ido lesionado a los 17'.

Poco le importó a Di María todo el tiempo que se perdió desde la falta al defensor argentino, la expulsión al mediocampista xeneize y la decisión del juez. El próximo futbolista de Rosario Central la mandó a guardar suavemente al palo derecho de Marchesin que no salió en la foto. 2-1 y los lusos encendiendo su esperanza.

La segunda mitad comenzó tranquila para el Xeneize que controlaba el encuentro. Sin embargo, el equipo europeo comenzó a adelantarse en el campo y, así comenzó a llegar al área boquense.

A Boca le llegó una buena noticia, ya que el árbitro, nuevamente a instancias del VAR decidió expulsar al delantero Belotti. El atacante del equipo portugués le metió los tapones en la cabeza a Costa que sintió el impacto. El equipo argentino con uno más a los 72'.

El hombre de más no fue aprovechado por el Xeneize que no logró defenderse con la pelota. Fue clave la salida de Di María por el ex Vélez, Gianluca Prestianni. Los lusos comenzaron a meter a los dirigidos por Russo en su área.

Con un Boca acorralado llegó el empate a los 84'. En un tiro de esquina, Costas, que había jugado un excelente partido, se descuidó y se le fue Otamendi, que con un cabezazo clavó el empate definitivo en el encuentro. 2-2 y el conjunto argentino lamentándose por los dos puntos perdidos.

La sensación tras el pitido final fue que Benfica rescató un punto frente a Boca. El cuadro azul y oro no logró aguantar la diferencia a su favor y los futbolistas se fueron con mucha bronca.