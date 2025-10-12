Con un éxito anticipado por la gran cantidad de público que se acercó el viernes y el sábado, este domingo se esperaba el cierre de la novena fecha del TC 2000 y del séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo, en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello, en San Juan.

El cronograma dominical incluía las carreras finales de todas las categorías, con un ambiente que prometía ser una verdadera fiesta del automovilismo. Ante la gran concurrencia, el Gobierno provincial dispuso medidas especiales para facilitar la circulación y el acceso al predio.

“El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad a través de la Policía de San Juan, informó que se adoptaron medidas excepcionales para circular durante la jornada del domingo 12 de octubre debido a la presencia del TC 2000 y el Zonal Cuyano en el autódromo”, detalló un comunicado oficial.

Según se indicó, entre las 11 y las 17 horas, quienes quisieran viajar desde Zonda hacia la ciudad de San Juan o viceversa debían hacerlo por la Ruta 60, que conecta Ullum con Zonda. Además, para llegar al autódromo se podía ingresar tanto por avenida Libertador como por avenida Ignacio de la Roza.

Cronograma del domingo 12 de octubre (actividad en pista)

09:40 a 09:50 – Tanques llenos TC 2000

10:20 – Carrera final Turismo Pista 1.4 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

10:50 – Carrera final Clase 2 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

11:20 – Carrera final TC Cuyano (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

11:50 – Carrera final Promocional (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

13:15 – Carrera Final TC 2000 (35 minutos + 1 vuelta)

La expectativa era alta para el cierre de la competencia, que volvió a convertir a El Zonda en uno de los principales escenarios del automovilismo nacional.