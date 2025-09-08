El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 17° puesto en el Gran Premio de Italia, disputado este domingo en el circuito de Monza. La carrera volvió a dejar un sabor amargo para Alpine, escudería que atraviesa una temporada difícil y que ya concentra su atención en la próxima fecha del calendario.

“Fue muy larga, no teníamos ritmo. Estaba muy solo en la carrera, que fue bastante aburrida, y no pudimos hacer nada. Tengo un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”, reconoció Colapinto al término de la competencia.

El trazado italiano tiene un valor especial para el joven piloto, ya que fue allí donde debutó en la Fórmula 1 el año pasado con el equipo Williams.

Próxima parada

La Fórmula 1 trasladará su espectáculo a Bakú, donde se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de esa ciudad. La carrera será el domingo 21 de septiembre, mientras que la actividad en pista comenzará el viernes 19 con los entrenamientos libres. Cabe recordar que en el 2024 el argentino consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo.

Cronograma del GP

Viernes 19 de septiembre

5:30: Práctica Libre 1

9:00: Práctica Libre 2

Sábado 20 de septiembre

5:30: Práctica Libre 3

9:00: Clasificación

Domingo 21 de septiembre