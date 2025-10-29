¿Cuánto costará ir a la cancha? Ya rigen los aumentos en las entradas de fútbol
Los hinchas que asisten regularmente a los estadios deberán enfrentar un nuevo incremento en los costos para alentar a sus equipos en el cierre del año futbolístico.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un nuevo aumento en el valor de las entradas para todas las categorías del fútbol local, con vigencia inmediata a partir de la próxima fecha.
La medida fue aprobada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, con la presencia del presidente Claudio Tapia y la Mesa Directiva. El nuevo cuadro tarifario alcanza a la Primera División, Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y futsal.
Con esta actualización, la entrada general (“popular”) en la Primera División pasará de $23.000 a $30.000, mientras que en la Primera Nacional el valor sube de $18.500 a $24.000. En Primera B, la entrada costará $20.000, y en Primera C y el fútbol femenino, $18.000. Por su parte, el futsal tendrá el acceso más económico, con un precio de $11.000.