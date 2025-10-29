La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un nuevo aumento en el valor de las entradas para todas las categorías del fútbol local, con vigencia inmediata a partir de la próxima fecha.

La medida fue aprobada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, con la presencia del presidente Claudio Tapia y la Mesa Directiva. El nuevo cuadro tarifario alcanza a la Primera División, Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y futsal.

Con esta actualización, la entrada general (“popular”) en la Primera División pasará de $23.000 a $30.000, mientras que en la Primera Nacional el valor sube de $18.500 a $24.000. En Primera B, la entrada costará $20.000, y en Primera C y el fútbol femenino, $18.000. Por su parte, el futsal tendrá el acceso más económico, con un precio de $11.000.