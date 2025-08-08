Este viernes comenzará en San Juan el “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera, específicamente la novena fecha del campeonato. El evento contará con la presencia de tres pilotos regionales, entre ellos el sanjuanino Tobías Martínez, quienes participarán del sorteo del orden de largada en el Aldo Cantoni a las 20:00, transmitido por TV Pública y Motorplay.

La particularidad es que no habrá clasificación ni series: el domingo se correrán 50 vueltas con dos paradas obligatorias. La grilla se definirá por tercios según la ubicación en el campeonato. Entre los últimos 16, que largarán adelante, figura Juan Cruz Benvenuti con su Chevrolet Camaro, recientemente cambiado de equipo.

En el segundo bloque (puestos 17 al 32) estará Lautaro De La Iglesia con su Dodge Challenger, mientras que entre los mejores clasificados (33 al 48) aparece José Manuel Urcera con su Ford Mustang. El campeonato llega con Julián Santero como líder con 216,5 puntos, seguido por Mauricio Lambiris con 214, ambos al mando de los Mustang más competitivos del año. Marcelo Agrelo (Toyota) es tercero, Agustín Canapino (Chevrolet) cuarto, Juan Martín Trucco (Dodge) quinto y Urcera sexto.

El ganador del “Desafío de las Estrellas” se llevará el Torneo de Carreras Especiales y la clasificación directa a la Copa de Oro. La actividad en el Cantoni arrancará a las 19 con un show musical, previo al sorteo. La gran final del domingo podrá verse desde las 12:45 por TV Pública y Motorplay, en una fecha que promete espectáculo y estrategia desde la largada hasta la última vuelta.