San Martín viajó a Buenos Aires con toda la fe de sumar en su visita a Vicente López , y si bien no se viene a San Juan con las manos vacías, los dirididos por Leandro Romagnioli estuvieron a minutos de traerse de tres puntos que hubiesen sido valiosos en su lucha por la permanencia en Primera.

El Verdinegro empató 2-2 con Platense por la fecha 10 del Torneo Clausura en un partido atractivo que se le presentó favorable en dos ocasiones, pero que no supo sostener la diferencia. Los de Concepción lo ganaban 2-1 y resistían muy cerca de su área, pero, en la penúltima jugada llegó el gol del local que puso igualdad en el resultado final.

El conjunto sanjuanino estaba logrando apenas alejarse del descenso directo, relegando a Talleres al puesto 29 de la tabla anual, pero con el empate volvió a ocupar el penúltimo puesto y sigue en rojo. Sin embargo, todavía le quedan 6 fechas para seguir soñando con la salvación y este punto puede ser valioso en ese difícil objetivo.

San Martín arrancó ganando casi desde la salida del vestuario. A los 3' ya ganaba gracias al gol de Diego "Pulpo" González que recibió de Portillo. Sin embargo, a los 12' llegó el 1-1 de la mano de Ronaldo Martínez que marcó con asistencia de Mainero.

Ya en el segundo tiempo, el Verdinegro intentó al igual que el Calamar, pero no llegaban con el peligro necesario para sacarse diferencia.

Los dirigidos por Romagnioli continuaron empujando al local y de un saque de esquina llegó el gol a los 67' que marcó Tomás Fernández atropellando por el segundo palo. En una primera instancia el árbitro y el línea marcaron fuera de juego, pero tras un ratito de suspenso, el VAR corriogió y San Martín volvió a apsar al frente del marcador.

La esperanza verdinegra nacía, pero el equipo sanjuanino comenzó a sentir el cansancio del encuentro y comenzó a defender cada vez más cerca de Borgongo. Fue así que en la penúltima jugada, a los 95' llegó el empate definitivo gracias al cabezazo de Rodríguez que conectó la pelota luego de un centro llovido de Martínez.