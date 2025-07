El presidente del club Sportivo Desamparados, Augusto “Tato” Pérez Garro, lanzó duras críticas contra un grupo de jugadores, a quienes acusó de haber "convertido el camarín en un cabaret y el club en un meme" al exponer diversas situaciones internas a la prensa. Pérez Garro enfatizó que el mensaje del club debe ser "claro" y que Desamparados "no tiene deuda", asegurando que la actual comisión directiva entregará el mandato "sin deudas" y que están "al día con todo" lo referente a sueldos de profesores, servicios, contribuciones, aportes patronales y alquileres.

La polémica principal se centra en el pago a los jugadores, una situación que, según el presidente, se derivó de un "acuerdo aparte" realizado a principio de año. Pérez Garro explicó que el grupo inversor y la consultora que trabajaban en conjunto con el club se retiraron, lo que obligó a renegociar con los jugadores el esquema de pago, que originalmente preveía medio sueldo por parte del club, medio por la consultora y medio por el grupo inversor. El club asumió su parte, destacando que los sueldos eran "bastante más altos que la media de la liga sanjuanina" y que el número de jugadores con acuerdo era "casi dos planteles".

A pesar de que el plantel se mostró "un poco sindicalizado" y no accedió a las nuevas condiciones, la comisión directiva (CD) propuso y accedió a seguir pagando, aunque aclaró que con ese "tren de gastos" solo llegarían a mayo o junio. La continuidad de los pagos dependía de clasificar a los playoffs y definir de local para generar "buenas recaudaciones". Lamentablemente, el equipo clasificó al reducido pero definió de visitante, lo que "no generaba ingresos" y llevó a la cancelación de los sueldos en esa fecha.

El 15 de junio, fecha en la que debían liquidar el sueldo correspondiente, la CD se encontró sin el dinero. Pérez Garro detalló que la CD se lanzó "en pleno para generar recursos, incluyendo pedir una partida de indumentaria a concesión, armar la carpeta para un subsidio en la secretaría de deportes y solicitar un préstamo de 20 millones de pesos”. Sin embargo, el 18 de junio, una "nota lapidaria" en un medio rompió "la buena relación" entre el plantel y la comisión directiva.

El presidente criticó duramente a los jugadores, señalando que "no pueden llamar a la prensa por cualquier problema administrativo o económico, porque exponen al club y echaron por tierra 29 meses" de gestión. Acusó que una "publicación maliciosa" evidenció una "mano maliciosa" y que una de las listas que aspiran a la dirigencia "ha generado muchísimo daño e influido en un grupo de jugadores". Pérez Garro afirmó que "no todos los jugadores estuvieron de acuerdo con esta medida y por culpa de ellos se rompió una excelente relación". Como consecuencia, la CD "decidió en pleno no aportar más un solo peso para el pago de sueldo de los jugadores", aunque continuará con el resto de las obligaciones del club, las cuales "están al día".

Sobre la colecta de fondos para los jugadores, Pérez Garro indicó que se han juntado $900.000, un monto que equivale a lo que "gana un jugador del plantel y vive en un departamento de $670.000", apuntando directamente contra el jugador que ya no reside en la provincia. Finalmente, el presidente confirmó que la actual CD ha decidido no continuar y no presentará lista en las próximas elecciones, aunque mencionó que hay "una lista muy bien constituida, de gente muy respetuosa, de hinchas, de ex jugadores, con personas que gozan de autoridad moral".