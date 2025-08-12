La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) despidió este martes a Ricardo Alfredo Teragni, quien se desempeñó como presidente de la institución entre 1997 y 1999. Durante su gestión, Teragni dejó una huella imborrable en la comunidad, caracterizada por su compromiso, visión y dedicación al crecimiento de la UVT.

La Comisión Directiva destacó que, durante su presidencia, Teragni superó diversos obstáculos y trabajó incansablemente para fortalecer la institución y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En un emotivo comunicado, la UVT expresó: “Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Que encuentren fortaleza en el recuerdo de su ser querido y en el cariño de todos quienes lo conocimos”.

La institución resaltó que el legado de Teragni sigue siendo un ejemplo de entrega y compromiso con la comunidad, y que su memoria permanecerá viva en el corazón de todos los que formaron parte de su trayectoria.

Finalmente, la Comisión Directiva concluyó: “Que descanse en paz”.