El fútbol sanjuanino vivió una tarde cargada de emoción en la cancha de Juventud Unida de Pocito, donde Atlético Minero derrotó 2-0 a Sportivo Desamparados por la Copa de la Liga local. El gran atractivo no estuvo solo en el duelo, sino en el esperado regreso de Sebastián “Motoneta” Penco, quien volvió a jugar de manera oficial tras más de tres años alejado de las canchas.

Con botines negros, camiseta número 19 y la ilusión intacta, el ex delantero verdinegro se sentó en el banco de suplentes y aguardó su momento. El técnico lo mandó al campo a los 35 minutos del complemento y, fiel a su estilo, necesitó apenas cinco minutos para reencontrarse con el gol. Aprovechó un rebote en el área y definió con oficio para poner cifras definitivas al partido. Minutos después convirtió nuevamente, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

Penco esperó 3 años, 26 meses y 792 días para volver a festejar un tanto en el fútbol oficial. El delantero había firmado semanas atrás con Minero, se entrenó a la par de sus compañeros y fue citado por primera vez justo en un choque especial: frente a Desamparados, eterno rival de San Martín, club donde el atacante dejó una huella imborrable.

La tarde soleada acompañó a un partido vibrante. Atlético Minero abrió el marcador antes del ingreso de Penco, mostrando firmeza como local. Luego, con el goleador en cancha, la historia tomó un tinte épico: el público celebró su regreso como un refuerzo de lujo y él lo coronó con un tanto que selló el triunfo.