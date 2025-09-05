Como era de esperarse, el pasado jueves por la noche todos los flashes estuvieron puestos en la figura de Lionel Messi, ya que disputó su último partido oficial de local con Argentina. Por este motivo, pasó casi desapercibido que esta también fue la despedida de Otamendi.

Nicolás debutó en la Selección el 19 de mayo de 2009, cuando el DT era nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona. Desde ese momento, si bien no fue convocado por años, ha llegado a disputar un total de 127 partidos defendiendo la albiceleste. 93 de ellos fueron oficiales, 51 por Eliminatorias, 34 amistosos, 27 por Copa América, 14 en Mundiales y 1 por la Finalissima.

Fue el propio Otamendi quien confirmó que este también fue su último encuentro oficial en Argentina con la “Scaloneta”. Este anuncio surgió en la zona mixta, cuando el experimentado central de 37 años se detuvo a charlar con los periodistas.

"Si no hay ningún otro partido oficial en Argentina, también fue mi último partido acá. Lo disfruté al máximo este show, contentísimo porque quería terminarlo de esta manera, con la gente, con mi familia que es la que siempre está, así que feliz por eso. Es todo muy lindo porque fueron muchos años, el "enano" sabemos como nos representa en el mundo. Este grupo nos ha ayudado muchísimo a levantar y ganar trofeos", declaró.

Mirá el video del momento donde Otamendi confirma su despedida de la Selección Argentina: