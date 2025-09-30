El hockista sanjuanino Gonzalo "Nolo" Romero, figura del Sporting de Portugal, dialogó con Canal 13 a su llegada a la provincia para el Mundial de Clubes de Hockey Sobre Patines. Además de expresar su entusiasmo por jugar en el mítico Cantoni, el deportista levantó la voz sobre las polémicas nuevas reglas que la disciplina planea implementar.

Romero, con varias temporadas de experiencia en el hockey europeo de élite, se mostró muy preocupado por las modificaciones que se evalúan, entre ellas el uso obligatorio de máscara y la posible adopción del patín en línea.

El jugador fue categórico al expresar su rechazo: "Se pierde la esencia de este deporte tan hermoso. Esperemos que siga igual, que siga creciendo el hockey y que no le hagan el daño que le están haciendo, ya que de esa manera se pierde lo lindo del Hockey Sobre Patines", sostuvo "Nolo". Su principal temor es que los cambios reglamentarios desvirtúen la naturaleza tradicional y la identidad de esta disciplina.

Dejando de lado la controversia, Romero se mostró invadido por la alegría de competir en su tierra natal. "Es una sensación muy linda jugar en el Cantoni", confesó el hockista.

Para "Nolo", esta cita es un sueño hecho realidad: "Es algo soñado para todo jugador poder representar al equipo que defendés. En mi caso es el Sporting Portugal". El sanjuanino manifestó que al pisar el parqué del Cantoni, sintió una gran alegría y una enorme expectativa por el inicio del torneo.

El combinado portugués llega a la provincia con un ritmo de competencia muy alto. El Sporting venía de disputar la final de un aguerrido torneo oficial nacional contra el Benfica.

Romero incluso compartió una anécdota reciente sobre la dureza de la competencia europea: en uno de los partidos previos al encuentro decisivo, tuvo un encontronazo con un adversario que le dejó un hematoma debajo del ojo izquierdo, por el cual debió recibir puntos de sutura.

En la previa del Mundial, Romero analizó la competencia y destacó tanto a los conjuntos europeos como a los equipos locales, señalando que estos últimos se reforzaron de manera significativa. "Sabemos lo que nos vamos a encontrar y esperemos que salga de la mejor manera", concluyó el hockista, listo para el desafío mundialista.