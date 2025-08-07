“Nunca dejen de soñar”: el mensaje del campeón Ezequiel Mena para los pequeños hockistas sanjuaninos

Ezequiel Mena es un jugador de hockey sobre patines que cumplió el sueño de llegar a vestir la albiceleste y tocar la gloria con la misma. Campeón del mundo y actual jugador del Porto, en Portugal, visita San Juan tras consagrarse campeón de la liga portuguesa. En diálogo con Canal 13 San Juan, el joven habló un poco sobre su carrera a lo largo de los años, aunque también dejó un sentido mensaje para las próximas generaciones de hockistas.

El nacido hockisticamente en UVT comentó que desde hace siete años está radicado en Portugal, siendo cinco los años en los que viste la camiseta del Porto. “Tenemos un campeonato increíble, muy competitivo y cualquier equipo te puede ganar. Ahora no solo con la camiseta o el peso del nombre del equipo se gana”.

En su paso por la Selección Argentina, recordó el último mundial que se desarrolló en Novara y quedaron en segundo lugar tras perder la final. “Ahí fue el último contacto que tuvimos. Nos cruzamos todo el tiempo en Europa, pero en la selección en Novara fue la última vez, que fue cuando perdimos la final. Queremos que ya llegue el próximo mundial y poder tener la revancha”.

Habló también sobre la realidad que existe en el mundo del hockey, el emigrar hacia Europa para jugar profesionalmente y que el hockey no sea solo un hobby o una actividad deportiva. “Sigo cumpliendo el sueño de vivir de lo que me gusta. La situación acá está igual que cuando yo me fui hace siete años y creo que por eso, muchos jóvenes intentamos destacarnos, que nos vean lo máximo posible, para poder continuar con la carrera allá, el poder vivir de esto que tanto nos apasiona”, fundamentó.

Por último, dejó un mensaje para toda la generación de jugadores que están surgiendo de las canteras de los clubes sanjuaninos. “Está bueno caerse y levantarse las veces que sean necesarias”. Contó que desde chico soñaba con este momento, que le gustaba la idea de jugar en Europa, de vestir la camiseta de la selección.

���Además del sueño, es determinación. Todos los días entrenaba con mi categoría, con las categorías siguientes y además iba al gimnasio que es un factor clave. Hay que hacer muchos esfuerzos en este deporte, pero lo importante es que primero lo sueñen, que lo crean posible y que con esfuerzo todo se puede. Tienen que ir al límite yd arlo todo”, concluyó el hockista.