"Pacman" respondió a las acusaciones de sobornar a jueces

En las últimas horas se vivió una gran polémica en el mundo del boxeo, sobre todo en parte de la comunidad sanjuanina. Esto se debe a que, luego de que “Pacman” Fernández retuviera el título, su rival aseguró que sobornaron a los jueces. El púgil local no se quedó callado y aseguró que si él había notado supuestas irregularidades “no hubiera subido a pelear y listo”.

Todo surgió de un video que posteó “Tito” Abdallah en sus redes sociales. El boxeador nacido en Junín aseguró que los hermanos del nacido en San Juan le ofrecieron hasta $16 millones para dejarse perder. Sin embargo, ante su negativa, estas personas habrían utilizado ese dinero para corromper a los jueces y al propio referí.

“No hablé con él porque cuando hace eso te das cuenta de que es una persona que no está en sus cinco sentidos. Yo no haría eso si pierdo. Si él sospechaba eso no hubiera subido a pelear y listo”, expresó Fernández en el programa llamado “Entretiempo”.

Esta frase va en el mismo sentido que lo expresado por fuentes de la Secretaría de Deportes a Diario 13. Desde la cartera deportiva, luego de aclarar que ellos no organizaron el evento, manifestaron que Abdallah debió hacer una denuncia formal si realmente ocurrió lo que manifestó en el video. Cabe destacar que eso no ocurrió en ningún momento, ya que “Tito” se limitó a hacer esta suerte de descargo en redes sociales.

“Para la gente que no sabe, no se puede sobornar jueces porque esto lo maneja la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). Ojalá se pudiera hacer, así no me tendría que levantar a entrenar todos los días a las 6 de la mañana. La AMB trae su gente, no es que la organización de acá pone al árbitro, eso lo maneja la entidad”, concluyó “Pacman”.

El puntaje oficial

Ezequiel Fernández le ganó por puntos a Néstor Abdallah en una decisión unánime que se confirmó de la siguiente manera:

Tarjeta de Oscar Gualpa:

Ezequiel Fernández: 80

Néstor Abdallah: 72

Tarjeta de Javier Luján:

Ezequiel Fernández: 80

Néstor Abdallah: 72

Tarjeta de Daiana San Román: