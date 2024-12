“Purruco” Antuña a flor de piel luego del ascenso: “Sufro demasiado por San Martín”

San Martín volvió a Primera tras consagrarse en la final del Reducido en Córdoba. Tras los festejos en el vestuario, el técnico Raúl “Purruco” Antuña habló en rueda de prensa: "Es que hoy me di cuenta que sufro demasiado por San Martín. No ha sido vida lo que he vivido en las últimas semanas", confesó ya más tranquilo tras concretarse el ansiado objetivo y sueño de regresar al club de sus amores a la máxima categoría del fútbol argentino.

Consultado sobre un momento en que no se lo vio en los festejos, "Purruco" aclaró: "Me fui al vestuario a tomar mate". Luego explicó: "No me gusta festejar, ya se los había dicho a los jugadores: 'Miren muchachos ustedes van a estar festejando y a mí me van a encontrar en el vestuario que no soy de festejar, me gusta estar tranquilo'. Ahora a compartir, a darle las gracias nuevamente porque es la que siempre banca, a un grupo de amigos que son de otros equipos y me han venido a alentar"

El técnico verdinegro confesó que lo emocionó mucho la cantidad de muestras de apoyo y aliento tanto en la previa de la final, como después de partido. "Creo que hubo una energía muy positiva porque el cuerpo técnico es sanjuanino", celebró emocionado.

Ni bien se concretó el final del partido en el Gigante de Alberdi, Raúl "Purruco" Antuña fue entrevistado en el campo de juego por TyC Sports. Con lágrimas en los ojos celebró el objetivo cumplido, aseguró que tras este logro hubo un gran equipo de trabajo que "laburó" desde el principio del campeonato, pero sin dudas, el momento más emocionante de sus declaraciones fue cuando llorando se acordó de su padre, quien falleció hace 6 meses.