¿Querés ver a River? Todo lo que tienes que saber para viajar desde San Juan

El jueves 28 de agosto, River Plate enfrentará a Unión de Santa Fe en el Malvinas Argentinas de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido comenzará a las 21:15 y, si bien para los hinchas de San Juan es una gran oportunidad para ver al club de sus amores, deberán tener muy en cuenta los horarios, teniendo en cuenta que al otro día hay una jornada laboral normal.

La distancia entre San Juan y Mendoza se cubre en pocas horas, pero el horario de regreso obliga a planificar con anticipación. Para estar tranquilos, con llegar pasadas las 18:00 a la terminal mendocina alcanza, ya que el estadio está a solo quince minutos en auto.

Entre las opciones más caras para viajar en colectivo aparece la empresa ViaTac, que ofrece un servicio Cama Ejecutivo a $23.400 la ida por persona, según lo que refleja la página web “Plataforma 10”. Parte de San Juan a las 16:10 y llega a Mendoza a las 19:45, con un trayecto de poco más de tres horas y media. Es la alternativa más costosa.

En el rubro de precios más bajos se destacan Del Sur, Media Agua y CATA Internacional, con pasajes a $10.000 por tramo, lo que significa $20.000 en total entre ida y vuelta. Del Sur y Media Agua cuenta con un colectivo que sale a las 06:00 del mismo jueves, arribando a las 08:20. Es la opción más veloz y económica, aunque con demasiada antelación en destino. La misma empresa dispone de un servicio intermedio a las 15:15, que arriba a las 17:50 y permite esperar el partido sin apuros.

La compañía CATA también ofrece un Cama Ejecutivo Individual a $10.000 por tramo, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés. Su salida está programada para las 15:30, con arribo a las 18:30, apenas tres horas antes del inicio del encuentro.

Un aspecto fundamental es la vuelta. Los colectivos hacia San Juan el mismo jueves parten hasta las 22:00, por lo que los hinchas no podrán regresar inmediatamente después del partido. La opción más lógica es esperar al viernes 29 de agosto, cuando sale a las 06:00 un servicio de Del Sur y Media Agua que llega a las 08:20. El costo es de $10.000, lo que completa los $20.000 de todo el viaje. En este caso, habrá que sumar el gasto de alojamiento por unas horas en Mendoza.

Además de los servicios regulares, la Peña de River Plate en San Juan organiza un micro exclusivo ida y vuelta por $24.000 por persona. El precio no incluye la entrada, que cada hincha debe gestionar aparte. Quienes quieran reservar un lugar pueden comunicarse por WhatsApp al 2644623484.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La venta de entradas todavía no comenzó de forma oficial, aunque en el último compromiso de River por Copa Argentina se vendieron populares a $30.000 y plateas a $60.000. En plataformas no oficiales como Stub Hub y Viagogo ya aparecen precios que oscilan entre los $60.000 y $100.000, sobre todo para la tribuna techada del Malvinas Argentinas, que suele tener un costo mayor.

De este modo, los simpatizantes sanjuaninos cuentan con todas las opciones sobre la mesa: viajar en colectivos de línea por $20.000 ida y vuelta, o elegir la comodidad de la peña por $24.000. Lo importante será definir cómo viajar, porque la cita en Mendoza promete una noche copera con River como gran protagonista.