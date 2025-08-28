Se acerca el fin de las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias al Mundial 2026, al que la Selección Argentina hace rato está clasificada, y Lionel Scaloni ya dio la lista de convocados para la última doble fecha. La particularidad de esta nómina, es que serán los futbolistas que acompañarán a Lionel Messi en su último partido por los puntos en el país.

En recientes declaraciones, el capitán argentino confirmó que con Venezuela será su última función por los puntos con la camiseta albiceleste. Además de este encuentro, La Scaloneta cerrará las eliminatorias contra Ecuador de visitante y en el horizonte próximo tendrá amistosos y la Finalissima, antes de la cita mundialista.

Dos semanas atrás el técnico había entregado una pre-lista con 31 convocados. Este jueves entregó la lista definitiva con 29 futbolistas. Los que pasaron el filtro fueron Claudio "Diablito" Echeverri, Alan Varela, José Manuel López, mientras que Facundo Medina y Ángel Correa quedaron afuera.

El choque con Venezuela será el jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el Monumental desde las 20:30. De visitante con Ecuador, el partido se disputará el martes 9 a las 20.