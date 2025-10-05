San Martín no pudo hacerse fuerte de local ante Instituto de Córdoba y cosechó apenas un punto luego de un tímido 0 a 0 en San Juan. Luego de esta difícil realidad futbolística que atraviesa el “Verdinegro” se ha puesto en duda muchas veces la continuidad del “Pipi”. Sin embargo, el propio DT aseguró que todavía tiene fuerzas para seguir en el cargo.

Si la Liga Profesional de Fútbol terminara hoy, el santo sanjuanino sería el único club que descendería de forma asegurada a la Primera Nacional. Esto se debe a que, más allá de que milita en el puesto 11 en su zona, tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual ocupa el último escalafón.

En ese sentido, luego de no poder aprovechar para sumar de a tres ante “la gloria cordobesa”, Romagnoli fue consultado sobre si dará un paso al costado o si seguirá siendo el DT del club de Concepción. El ídolo de San Lorenzo aseguró que por el momento si se mantendrá como entrenador.

"Estuve hablando con Jorge (Miadosqui), siempre estamos en contacto, haciendo un repaso de cómo venimos. Por ahora, sí, tengo fuerzas para seguir y tratar de ganar el próximo partido, que será muy difícil contra San Lorenzo”, mencionó en una rueda de prensa.