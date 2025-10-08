La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda conmoción en todo el mundo del fútbol argentino, y especialmente entre los hinchas de Boca Juniors. En San Juan, la tristeza también se hizo sentir. Desde la Peña oficial de Boca en la provincia, su presidenta, Romina González, compartió con Diario 13 su pesar por la partida del entrenador, a quien consideró “un símbolo de trabajo, humildad y amor por los colores”.

“Fue un balde de agua fría. Todos sabíamos que su salud estaba comprometida, pero nadie espera el final”, expresó Romina, visiblemente conmovida. “Estamos tristes, pero agradecidos de haber compartido sus últimos momentos con Boca. Demostró ser bostero hasta el final”, agregó.

La referente sanjuanina contó que por ahora están a la espera de las decisiones que tome el club sobre los homenajes o ceremonias oficiales. “Todo ha sido muy reciente. Estamos esperando información desde el club para saber qué va a pasar, y ahí comenzar a planificar algún viaje para acompañar”, comentó.

Aunque la peña no tuvo oportunidad de reunirse personalmente con Russo, Romina recordó la emoción de haberlo visto dirigir en la Bombonera. “No hemos podido compartir con él directamente, pero sí estuvimos presentes en varios partidos. Lo vimos de cerca desde la platea y siempre transmitía una energía muy especial”.

Consultada sobre el futuro inmediato del equipo tras la pérdida del técnico, González opinó: “Román Riquelme dijo en su momento que con Claudio Úbeda Boca estaba conforme. Creo que hay que confiar, esperar y ser prudentes. Hasta el clásico no creo que haya modificaciones. El partido con River va a ser clave para decidir si se trae o no a otro entrenador”.

Romina también compartió cómo nació su amor por el club que hoy representa en la provincia: “Desde chica soy hincha de Boca. En mi casa solo se compraba el diario cuando Boca ganaba. Cada partido era una fiesta familiar: mi papá compraba helado, todos nos reuníamos frente al televisor… era pura alegría”.

Con el paso del tiempo, esa pasión se transformó en compromiso. “Conocí a los chicos de la Peña en viajes y actividades solidarias. Después se dio la posibilidad de una elección y, por voluntad de los socios, quedé al frente. Es un orgullo enorme y una gran responsabilidad”, relató.