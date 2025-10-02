San Juan dio inicio al II Congreso de Deporte Inclusivo en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, con más de 23 mil inscriptos y actividades abiertas a toda la comunidad. El evento contó con la presencia de Pablo Tabachnik como secretario de Deportes y de Julián Suraci director de Políticas Inclusivas y Educativas.

“Es el mes de la inclusión deportiva y responde a una visión que tiene el gobernador y todos en el área del deporte: visibilizar todas las actividades del deporte inclusivo con capacitaciones y para demostrar que realmente se puede hacer”, expresó Tabachnik al móvil de Canal 13 San Juan.

El funcionario destacó que el congreso abarcó diversas áreas como alto rendimiento, deporte social, nutrición y formación, “no solamente para los deportistas de alto rendimiento sino para todos. El deporte es uno solo para todos”, agregó.

Por su parte, Julián Suraci resaltó el cambio cultural que busca impulsar el encuentro: “No por tener una discapacidad nos tenemos que quedar en nuestras casas. En el deporte tenemos que convivir todos”.

El congreso, que se llevará adelante los días 2 y 3 de octubre, incluyó clínicas deportivas, talleres y capacitaciones, con el objetivo de que “todos lo puedan disfrutar”. Además, se adelantó que a lo largo del mes se realizarán múltiples actividades vinculadas al deporte inclusivo.